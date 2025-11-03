MUP: Privedeno 37 osoba zbog incidenata ispred Skupštine Srbije

Euronews pre 16 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova identifikovali su i u službene prostorije doveli 37 lica, koja su učestvovala u narušavanju javnog reda i mira i izazivanju incidenata tokom neprijavljenog javnog okupljanja, prethodne večeri, ispred Narodne skupštine Republike Srbije.

Policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalaženju ostalih učesnika koji su svojim postupcima ugrožavali bezbednost građana i javne imovine, navedeno je u saopštenju ministarstva. "Policija će nastaviti da dosledno primenjuje sve zakonske mere u cilju očuvanja javnog reda, mira i bezbednosti svih građana", dodaje MUP. Podsetimo, u nedelju oko 19 časova došlo je do incidenta kada su između dve grupe okupljenih, koje je razdvajao kordon policije, poleteli
