Neredi ispred Skupštine: Poruke mira i političkih tenzija u centru pažnje, dijalog kao jedino rešenje

Na temu dana - političku i društvenu situaciju u zemlji, nakon događaja ispred Narodne skupštine i štrajka glađu Dijane Hrke, majke poginulog Stefana Hrke za Euronews Srbija pričali su Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost i Andrija Jorgić, direktor "Borbe".

Oni su govorili o incidentima, reakcijama javnosti i porukama predsednika Srbije Aleksandra Vučića o dijalogu i smirivanju tenzija. Andrija Jorgić kaže da, uprkos svemu, ostaje optimista i da u narodu vidi želju za jedinstvom. "Okupljanja koja su bila da se oda pošta stradalima u Novom Sadu i Beogradu dala su nadu da se narod može ujediniti oko nečega. Predsednik i patrijarh Porfirije uputili su poruke mira, i sve je to išlo u dobrom pravcu. Naravno, porodice