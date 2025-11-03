Neredi ispred Skupštine: Poruke mira i političkih tenzija u centru pažnje, dijalog kao jedino rešenje

Euronews pre 7 sati  |  Autor: Euronews Srbija
Neredi ispred Skupštine: Poruke mira i političkih tenzija u centru pažnje, dijalog kao jedino rešenje

Na temu dana - političku i društvenu situaciju u zemlji, nakon događaja ispred Narodne skupštine i štrajka glađu Dijane Hrke, majke poginulog Stefana Hrke za Euronews Srbija pričali su Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost i Andrija Jorgić, direktor "Borbe".

Oni su govorili o incidentima, reakcijama javnosti i porukama predsednika Srbije Aleksandra Vučića o dijalogu i smirivanju tenzija. Andrija Jorgić kaže da, uprkos svemu, ostaje optimista i da u narodu vidi želju za jedinstvom. "Okupljanja koja su bila da se oda pošta stradalima u Novom Sadu i Beogradu dala su nadu da se narod može ujediniti oko nečega. Predsednik i patrijarh Porfirije uputili su poruke mira, i sve je to išlo u dobrom pravcu. Naravno, porodice
Ispred Skupštine mirno, raskrsnica kod Takovske i Bulevara ponovo blokirana

RTV pre 32 minuta

Ispred Skupštine mirno, raskrsnica kod Takovske i Bulevara ponovo blokirana

RTV pre 32 minuta
Mirno posle noćašnjih incidenata kod Skupštine, i dalje blokiran deo raskrsnice Takovske i Bulevara kralja Aleksandra

RTS pre 57 minuta

Mirno posle noćašnjih incidenata kod Skupštine, i dalje blokiran deo raskrsnice Takovske i Bulevara kralja Aleksandra

RTS pre 57 minuta
Policija ispred Skupštine: Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu, skup podrške Štimcu ispred 29. novembra

Danas pre 4 sati

Policija ispred Skupštine: Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu, skup podrške Štimcu ispred 29. novembra

Danas pre 4 sati
Grupa koja pešači u znak podrške Dijani Hrki danas stiže bliže Beogradu, potrebne im kabanice

In medija pre 4 sati

Grupa koja pešači u znak podrške Dijani Hrki danas stiže bliže Beogradu, potrebne im kabanice

In medija pre 4 sati
Ispred Skupštine mirno, ponovo blokirana raskrsnica Takovske i Bulevara kralja Aleksandra

Sputnik pre 6 sati

Ispred Skupštine mirno, ponovo blokirana raskrsnica Takovske i Bulevara kralja Aleksandra

Sputnik pre 6 sati
Niš ustao za Dijanu Hrku, studenti i građani zalepili poruke na SNS prostorije: „Nećemo da ćutimo, pravda za Stefana"

Nova pre 6 sati

Niš ustao za Dijanu Hrku, studenti i građani zalepili poruke na SNS prostorije: „Nećemo da ćutimo, pravda za Stefana“

Nova pre 6 sati
Nova okupljanja ispred Skupštine: Policija raspoređena između dve grupe, blokiran saobraćaj

NIN pre 7 sati

Nova okupljanja ispred Skupštine: Policija raspoređena između dve grupe, blokiran saobraćaj

NIN pre 7 sati
Nazvati komemoraciju debaklom, to može samo „ktitor Ćacilenda"

Danas pre 1 sat

Nazvati komemoraciju debaklom, to može samo „ktitor Ćacilenda“

Danas pre 1 sat
Zbog korupcije, Vlada Švedske obustavlja podršku delu državnih institucija u Srbiji

Danas pre 42 minuta

Zbog korupcije, Vlada Švedske obustavlja podršku delu državnih institucija u Srbiji

Danas pre 42 minuta
Ispred Skupštine mirno, raskrsnica kod Takovske i Bulevara ponovo blokirana

RTV pre 32 minuta

Ispred Skupštine mirno, raskrsnica kod Takovske i Bulevara ponovo blokirana

RTV pre 32 minuta
Vlada Švedske obustavlja deo podrške institucijama Srbije

Beta pre 12 minuta

Vlada Švedske obustavlja deo podrške institucijama Srbije

Beta pre 12 minuta
Godinu dana posle pada nadstrešnice – Srbija između tuge, tenzija i dva štrajka glađu

RTS pre 2 minuta

Godinu dana posle pada nadstrešnice – Srbija između tuge, tenzija i dva štrajka glađu

RTS pre 2 minuta