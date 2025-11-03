Policija u Novom Sadu uhapsila osumnjičenig zbog razbojništva u pošti

Pripadnici policije u Novom Sadu uhapsili osumnjičenog N.

C. (41) iz tog grada, jer se tereti da je u subotu ujutru, od radnice pošte u centru grada, uz pretnju oduzeo novac u iznosu od blizu 220.000 dinara. Kako se navodi u saopštenju MUP-a, sumnja se da je uhapšeni na isti način, pre nedelju dana, od radnice te pošte oduzeo oko 200.000 dinara i 1.000 evra. Intenzivnim operativnim radom, policija je identifikovala i pronašla osumnjičenog, kao i novac koji je, kako se sumnja, oduzeo u subotu. Uhapšenom N. C. je određeno