Uhapšen provalnik (20) iz Vrbasa nakon filmske krađe u Kisaču Obio prodavnicu pa zapalio automobil kojim je bežao

Alo pre 1 sat
Nakon saslušanja, sudija za prethodni postupaj mu je odredio pritvor do 30 dana

Nakon saslušanja, sudija za prethodni postupak mu je odredio pritvor do 30 dana

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, efikasnom i brzom intervencijom, rasvetlili su krivično delo teška krađa i uhapsili osumnjičenog, A. V. (2004) iz okoline Vrbasa. Kako je saopšteno iz Policijske uprave u Novom Sadu, on se sumnjiči, da je, u petak ujutru, obio ulazna vrata prodavnice u Kisaču i ukrao novac i veću količinu cigareta. Policija je ubrzo, u okolini Vrbasa, pronašla osumnjičenog, ukradene cigarete, kao i zapaljeni automobil koji
