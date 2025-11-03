Dvaput opljačkao Poštu u centru Novog Sada

Moj Novi Sad pre 54 minuta
Dvaput opljačkao Poštu u centru Novog Sada

Pripadnici MUP-a rasvetlili su dva krivična dela razbojništvo i uhapsili osumnjičenog N.

C. (1984) iz Novog Sada. On se tereti da je, u subotu ujutru, od radnice pošte u centru Novog Sada, uz ozbiljnu pretnju, oduzeo novac, u iznosu od oko dvesta dvadeset hiljada dinara. Takođe, sumnja se da je, na isti način, pre nedelju dana, od radnice ove pošte oduzeo oko dvesta hiljada dinara i hiljadu evra. Intenzivnim operativnim radom, policija je identifikovala i pronašla osumnjičenog, kao i novac koji je, kako se sumnja, oduzeo u subotu, navodi se u
