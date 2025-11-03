Obio prodavnicu u Kisaču i iz nje ukrao cigarete i novac, pa zapalio vozilo koje je koristio u krađi

Novosadska policija je uhapsila A. V. (21) iz Novog Sada zbog teške krađe.

On se sumnjiči da je u petak ujutru obio ulazna vrata prodavnice u Kisaču i ukrao novac i veću količinu cigareta. Policija je ubrzo u okolini Vrbasa pronašla osumnjičenog, ukradene cigarete, kao i zapaljeni automobil koji je koristio prilikom krađe. A. V. je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu. Nakon saslušanja, sudija za prethodni postupak mu je odredio pritvor do 30 dana.