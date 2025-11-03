Srbijavoz: Počelo uspostavljanje saobraćaja vozova za prevoz putnika

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Srbijavoz: Počelo uspostavljanje saobraćaja vozova za prevoz putnika
Kompanija ''Srbijavoz'' a.d. saopštila je da je večeras od 19 časova počela da postepeno uspostavlja redovan saobraćaj vozova za prevoz putnika. ''Zbog tehničko - tehnoloških razloga nije moguće odjednom uspostaviti saobraćaj svih vozova, te molimo putnike da se putem telefona Kol centra Srbijavoza 011/ 360 28 99 ili putem sajta https://srbijavoz.rs/informacije/ informišu za svoje vozove'', navodi se u saopštenju. Međunarodni večernji vozovi na relaciji Zemun - Bar
