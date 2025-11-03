Večeras podrška Dijani Hrki ispred prostorija SNS-a u Kraljevu

Vest o sinoćnim dešavanjima ispred Skupštine Srbije, vodeća je tema jutros u gradu na Ibru.

Ako je sudeći po komentarima u ekološkim i studentskim Viber grupama, u popodnevnim časovima očekuje sepolazak aktivista i građana za Beograd, kako bi dali podršku DIjani Hrki, koja od juče štrajkuje glađu, budući da za smrt njenog sina, kao i za ostalih 15 žrtava pada nadstrešnice, i dalje niko nije odgovarao. S druge strane, Zbor 036 pozvao je građane koji ne mogu da se organizuju da krenu za Beograd, da se večeras okupe ispred prostorija Srprske napredne
