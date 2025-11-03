Britanska vlada dodatno sankcioniše endrua Bivši princ gubi počasnu vojnu tiltulu!

Kurir pre 0 minuta  |  Beta-AFP)
Britanska vlada dodatno sankcioniše endrua Bivši princ gubi počasnu vojnu tiltulu!

Britanska vlada će oduzeti bivšem princu Endru, bratu kralja Čarlsa Trećeg, njegovu poslednju preostalu počasnu vojnu titulu, izjavio je danas ministar odbrane Džon Hili (John Healey).

Britanski monarh je u četvrtak saopštio da se njegovom mlađem bratu oduzima titula princa usred rastućeg javnog neodobravanja Endruovih veza sa američkim finansijerom i osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom (Jeffrey Epstein), koji je preminuo 2019. godine. "Videli smo kako se Endru odriče počasnih titula koje je nosio u vojsci i, i dalje pod vođstvom kralja, sada radimo na uklanjanju njegove poslednje preostale titule, titule viceadmirala", rekao je
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

(Video) "strašno je bilo, kao u nekom filmu!" Putnici u vozu u Londonu vrištali od straha! Prva ispovest svedoka o horor noći…

(Video) "strašno je bilo, kao u nekom filmu!" Putnici u vozu u Londonu vrištali od straha! Prva ispovest svedoka o horor noći u kojoj je deset ljudi izbodeno nožem

Dnevnik pre 1 dan
U Britaniji sve više napuštenih kućnih ljubimaca zbog porasta troškova za hranu

U Britaniji sve više napuštenih kućnih ljubimaca zbog porasta troškova za hranu

N1 Info pre 4 sati
"Gradovi su izgubljeni": Nova taktika ruske vojske, Ukrajinci nemaju rešenje

"Gradovi su izgubljeni": Nova taktika ruske vojske, Ukrajinci nemaju rešenje

Mondo pre 5 sati
F-18E je upravo „oborio“ britanski F-35B: Kako je Super Hornet pobedio?

F-18E je upravo „oborio“ britanski F-35B: Kako je Super Hornet pobedio?

Večernje novosti pre 6 sati
OPEC+ pauzira povećanje proizvodnje nafte nakon prosinca

OPEC+ pauzira povećanje proizvodnje nafte nakon prosinca

SEEbiz pre 9 sati
Raste broj napuštenih kućnih ljubimaca u Velikoj Britaniji: Završavaju na ulici zbog troškova hrane i veterine

Raste broj napuštenih kućnih ljubimaca u Velikoj Britaniji: Završavaju na ulici zbog troškova hrane i veterine

Euronews pre 9 sati
Britanci odbacuju ljubimce kao stare igračke: Cena hrane jača od ljubavi

Britanci odbacuju ljubimce kao stare igračke: Cena hrane jača od ljubavi

Večernje novosti pre 9 sati

Ključne reči

Velika Britanijaprinckralj carlsprinc endrudzefri epstajn

Svet, najnovije vesti »

Britanska vlada dodatno sankcioniše endrua Bivši princ gubi počasnu vojnu tiltulu!

Britanska vlada dodatno sankcioniše endrua Bivši princ gubi počasnu vojnu tiltulu!

Kurir pre 0 minuta
Novi savez protiv Pekinga: Dve države potpisale sporazum o jačanju vojnih vežbi i odbrani od Kine! "Želi da proširi svoju…

Novi savez protiv Pekinga: Dve države potpisale sporazum o jačanju vojnih vežbi i odbrani od Kine! "Želi da proširi svoju teritoriju u svetu"

Kurir pre 2 sata
Izrael opasno zapretio: "Hezbolah se igra vatrom, pojačaćemo napade na južni Liban"

Izrael opasno zapretio: "Hezbolah se igra vatrom, pojačaćemo napade na južni Liban"

Kurir pre 2 sata
Stradala i tinejdžerka (17) Pet planinara poginulo u lavini u italijanskim Alpima

Stradala i tinejdžerka (17) Pet planinara poginulo u lavini u italijanskim Alpima

Kurir pre 2 sata
Poslednja letelica u orbiti Venere Akacuki je zvanično prestala da radi

Poslednja letelica u orbiti Venere Akacuki je zvanično prestala da radi

Politika pre 2 sata