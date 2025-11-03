Britanska vlada dodatno sankcioniše endrua Bivši princ gubi počasnu vojnu tiltulu!

Britanska vlada će oduzeti bivšem princu Endru, bratu kralja Čarlsa Trećeg, njegovu poslednju preostalu počasnu vojnu titulu, izjavio je danas ministar odbrane Džon Hili (John Healey).

Britanski monarh je u četvrtak saopštio da se njegovom mlađem bratu oduzima titula princa usred rastućeg javnog neodobravanja Endruovih veza sa američkim finansijerom i osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom (Jeffrey Epstein), koji je preminuo 2019. godine. "Videli smo kako se Endru odriče počasnih titula koje je nosio u vojsci i, i dalje pod vođstvom kralja, sada radimo na uklanjanju njegove poslednje preostale titule, titule viceadmirala", rekao je