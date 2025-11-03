Od Banovine do policije: Protestna kolona građana u Novom Sadu ostavila krvave šake kao znak protesta

U Novom Sadu u toku je još jedan protest podrške Dijani Hrki koja štrajkuje glađu kod Skupštine Srbije.

Novosađani su se, kao i prethodnog dana, prvo okupili kod Banovine i blokirali su raskrsnicu Bulevara Mihajla Pupina i Ulice Žarka Zrenjanina. Nakon toga je počela protestna šetnja do Futoške pijace gde je takođe blokirana raskrsnica. Studenti su tu razvili transparent na kojem je pisalo "Studenti imaju jedan hitan zahtev: Raspiši izbore !". Građani su se posle uputili do prostorija Srpske napredne stranke u Stražilovskoj ulici gde su ostavili tragove krvavih šaka