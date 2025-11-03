Od Banovine do policije: Protestna kolona građana u Novom Sadu ostavila krvave šake kao znak protesta

Moj Novi Sad pre 1 sat
Od Banovine do policije: Protestna kolona građana u Novom Sadu ostavila krvave šake kao znak protesta

U Novom Sadu u toku je još jedan protest podrške Dijani Hrki koja štrajkuje glađu kod Skupštine Srbije.

Novosađani su se, kao i prethodnog dana, prvo okupili kod Banovine i blokirali su raskrsnicu Bulevara Mihajla Pupina i Ulice Žarka Zrenjanina. Nakon toga je počela protestna šetnja do Futoške pijace gde je takođe blokirana raskrsnica. Studenti su tu razvili transparent na kojem je pisalo "Studenti imaju jedan hitan zahtev: Raspiši izbore !". Građani su se posle uputili do prostorija Srpske napredne stranke u Stražilovskoj ulici gde su ostavili tragove krvavih šaka
Otvori na mojnovisad.com

Povezane vesti »

VIDEO: Pristalica Aleksandra Vučića udario studentkinju iz Novog Sada u glavu

VIDEO: Pristalica Aleksandra Vučića udario studentkinju iz Novog Sada u glavu

Radio 021 pre 24 sata
Situacija večeras mirna između dva skupa kod Doma Narodne skupštine

Situacija večeras mirna između dva skupa kod Doma Narodne skupštine

Radio sto plus pre 24 sata
Vučić: Molim gospođu Hrku, kao i Mrdića i veterane, da prekinu štrajk glađu

Vučić: Molim gospođu Hrku, kao i Mrdića i veterane, da prekinu štrajk glađu

Telegraf pre 24 sata
(VIDEO) Muškarac iz Ćacilenda udario studentkinju u glavu dok je snimala kako premazuje ogradu

(VIDEO) Muškarac iz Ćacilenda udario studentkinju u glavu dok je snimala kako premazuje ogradu

N1 Info pre 32 minuta
Predsednik pozvao Hrku da prekine štrajk glađu: Pravdu ćemo izgurati i znaće se ko je kriv

Predsednik pozvao Hrku da prekine štrajk glađu: Pravdu ćemo izgurati i znaće se ko je kriv

N1 Info pre 1 sat
Vučić se obratio Dijani Hrki: Znaće se ko je kriv, nismo nadležni ni vi, ni ja

Vučić se obratio Dijani Hrki: Znaće se ko je kriv, nismo nadležni ni vi, ni ja

Nova pre 52 minuta
Studenti pozvali građane na solidarnost sa Dijanom Hrkom: „Moramo čuvati jedni druge“

Studenti pozvali građane na solidarnost sa Dijanom Hrkom: „Moramo čuvati jedni druge“

Nedeljnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeNovi SadZrenjaninFutogSrpska napredna strankaIzbori

Svet, najnovije vesti »

Novi masakr motornom testerom

Novi masakr motornom testerom

Radar pre 3 minuta
Kako Rusija privlači afričke studente

Kako Rusija privlači afričke studente

Danas pre 1 sat
Babiš sklopio koalicioni sporazum s desničarskim strankama, izvesno da će biti novi premijer Češke Republike

Babiš sklopio koalicioni sporazum s desničarskim strankama, izvesno da će biti novi premijer Češke Republike

Danas pre 3 sata
Ovo su najnebezbednije zemalje u Evropi, Srbija u prvih deset

Ovo su najnebezbednije zemalje u Evropi, Srbija u prvih deset

Danas pre 5 sati
Ministarka pravde SAD: Sprečen teroristički napad u Detroitu, uhapšena dvojica muškarca

Ministarka pravde SAD: Sprečen teroristički napad u Detroitu, uhapšena dvojica muškarca

Danas pre 4 sati