Okupljanje na raskrsnici kod Narodne skupštine: Blokiran saobraćaj (foto)

Nekoliko desetina građana okupilo se na raskrsnici Bulevara kralja Aleksandra i Takovske ulice i blokiralo saobraćaj.

Okupljeni građani se nalaze u blizini šatora u kome već drugi dan štrajkuje glađu Dijana Hrka. Istovremeno se u kampu kod Skupštine Srbije okupljaju ljudi tako da dve grupe građana sada odvaja kordon policije. Na istom mestu sinoć su izbili neredi zbog čega je noćas uhapšeno 37 ljudi među kojima je i Vladimir Štimac, bivši košarkaš. BONUS VIDEO: ( Blic/MONDO)