Vremenska prognoza za 3. novembar: Kraj miholjskog leta, počinju pljuskovi sa grmljavinom

Mondo pre 43 minuta  |  Aleksandar Blagić
Vremenska prognoza za 3. novembar: Kraj miholjskog leta, počinju pljuskovi sa grmljavinom

Prema vremenskoj prognozi za ponedeljak 3. novembar 2025. godine, biće pretežno oblačno i hladnije, sa najnižom jutarnjom temperaturom od minus dva do minus sedam stepeni.

Maksimalna dnevna od 18 do 23 stepena uz lokalne pljuskove sa grmljavinom. U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti slabijih lokalnih padavina i oblaka, uz dnevnu temperaturu do 22 stepena. Jutarnja biti oko sedam stepeni. Prema vremenskoj prognozi za utorak 4 novembar, biće pretežno oblačno, u Vojvodini suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom. Najniža temperatura od 5 do 12 stepeni, a najviša od 13 do 24 stepena. Prema vremenskoj prognozi za sredu
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Danas promena vremena, uz zahlađenje: Temperatura tokom dana u padu

Danas promena vremena, uz zahlađenje: Temperatura tokom dana u padu

Telegraf pre 32 minuta
Noćas stiže drastična promena vremena! Nakon 25 stepeni stiže nam totalni obrt, a uskoro nas čeka i jedna pojava koja…

Noćas stiže drastična promena vremena! Nakon 25 stepeni stiže nam totalni obrt, a uskoro nas čeka i jedna pojava koja nagoveštava zimu

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaVremenska prognoza

Najnovije vesti »

Sedam dana u listopadu Gorana Jandrokovića

Sedam dana u listopadu Gorana Jandrokovića

Velike priče pre 32 minuta
Uhapšen Vladimir Štimac

Uhapšen Vladimir Štimac

Danas pre 13 minuta
Ponekad ograda pobedi

Ponekad ograda pobedi

Velike priče pre 43 minuta
Sve je trauma i gaslajting. I svi su narcisi

Sve je trauma i gaslajting. I svi su narcisi

Velike priče pre 43 minuta
MUP objavio koliko ljudi je privedeno kod Narodne skupštine

MUP objavio koliko ljudi je privedeno kod Narodne skupštine

Danas pre 28 minuta