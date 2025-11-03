Vremenska prognoza za 3. novembar: Kraj miholjskog leta, počinju pljuskovi sa grmljavinom

Prema vremenskoj prognozi za ponedeljak 3. novembar 2025. godine, biće pretežno oblačno i hladnije, sa najnižom jutarnjom temperaturom od minus dva do minus sedam stepeni.

Maksimalna dnevna od 18 do 23 stepena uz lokalne pljuskove sa grmljavinom. U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti slabijih lokalnih padavina i oblaka, uz dnevnu temperaturu do 22 stepena. Jutarnja biti oko sedam stepeni. Prema vremenskoj prognozi za utorak 4 novembar, biće pretežno oblačno, u Vojvodini suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom. Najniža temperatura od 5 do 12 stepeni, a najviša od 13 do 24 stepena. Prema vremenskoj prognozi za sredu