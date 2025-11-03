Zlato se vraća na velika vrata! Ne propustite idealnu priliku za ulaganje

Puno je događaja koji su bili u fokusu i prethodnih nedelja.

Geopolitičke tenzije su i dalje prisutne, ratovi nisu okončani, imamo smanjivanje američkih carina Kini, ali i nove sankcije velikih sila što se tiče nafte, pa sve ovo i dalje itekako utiče na kretanje cena akcija na tržištu. Volatilnost je itekako prisutna na tržištu, a takva neizvesnost vlada već nekoliko nedelja. U takvim situacijama jedan plemeniti metal izdvajao se kao siguran izbor u nestabilnim vremenima. U pitanju je naravno zlato, koje je uvek bilo