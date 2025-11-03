MSP Srbije: Sa žaljenjem smo primilu najavu Švedske, nije u duhu partnerstva dve zemlje

N1 Info pre 2 sata  |  FoNet
MSP Srbije: Sa žaljenjem smo primilu najavu Švedske, nije u duhu partnerstva dve zemlje

Povodom najave Vlade Švedske da će deo razvojne pomoći namenjen državi preusmeriti na civilni sektor zbog preblema u oblasti vladavine prava, slobode medija i borbe protiv korupcije, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije ocenilo je danas da takvi stavovi, "ukoliko su zvanični", ne odražavaju realno stanje, ni duh partnerstva dve zemlje.

Navodi se da je Ministarstvo sa "žaljenjem primilo na znanje najavu o nameri" Vlade Švedske. "Srbija je suverena država koja svoje reforme sprovodi u skladu sa ustavom, zakonima i evropskim obavezama, ali ne pod pritiscima, uslovljavanjima ili političkim etiketama", poručilo je Ministarstvo. Dodaje se da Srbija u potpunosti poštuje pravo svake države da samostalno određuje svoje prioritete, ali istovremeno očekuje da se ocene institucionalnih procesa zasnivaju na
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Pritisak Švedske na Srbiju: Obustavljaju pomoć državnim organima - stigao i odgovor

Pritisak Švedske na Srbiju: Obustavljaju pomoć državnim organima - stigao i odgovor

Sputnik pre 35 minuta
Vlada Švedske: Preispitujemo pomoć reformama u Srbiji; MSP: Takvi stavovi ne odražavaju duh našeg partnerstva

Vlada Švedske: Preispitujemo pomoć reformama u Srbiji; MSP: Takvi stavovi ne odražavaju duh našeg partnerstva

RTV pre 1 sat
Oglasilo se Ministarstvo spoljnih poslova: Takvi potezi ne odražavaju duh partnerstva dve zemlje

Oglasilo se Ministarstvo spoljnih poslova: Takvi potezi ne odražavaju duh partnerstva dve zemlje

Nova pre 1 sat
Švedska namerava da preusmeri deo razvojne pomoći namenjene Srbiji: Oglasilo se Ministarstvo spoljnih poslova

Švedska namerava da preusmeri deo razvojne pomoći namenjene Srbiji: Oglasilo se Ministarstvo spoljnih poslova

Euronews pre 1 sat
Ministarstvo spoljnih poslova: Sa žaljenjem smo primilu najavu Švedske, nije u duhu partnerstva dve zemlje

Ministarstvo spoljnih poslova: Sa žaljenjem smo primilu najavu Švedske, nije u duhu partnerstva dve zemlje

Radio 021 pre 1 sat
Švedska smanjuje podršku institucijama Srbije zbog korupcije i medijskih sloboda, Beograd odbacuje uslovljavanja

Švedska smanjuje podršku institucijama Srbije zbog korupcije i medijskih sloboda, Beograd odbacuje uslovljavanja

Serbian News Media pre 50 minuta
Evropski udar na Beograd: Švedska obustavlja pomoć državnim institucijama

Evropski udar na Beograd: Švedska obustavlja pomoć državnim institucijama

Moj Novi Sad pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Švedskakorupcija

Politika, najnovije vesti »

Vučić: Ceo postupak zbog Generalštaba se vodi jer je stigao nalog spolja da Srbija ne sme da uspostavi bolje odnose sa…

Vučić: Ceo postupak zbog Generalštaba se vodi jer je stigao nalog spolja da Srbija ne sme da uspostavi bolje odnose sa Trampovom administracijom

Danas pre 0 minuta
Vučić: Službe jure dvojicu snajperista već tri dana, za koje se zna ko su im mete i odakle im novac…

Vučić: Službe jure dvojicu snajperista već tri dana, za koje se zna ko su im mete i odakle im novac…

Danas pre 1 sat
Ministarstvo spoljnih poslova reagovalo na odluku Vlade Švedske da zbog korupcije uskrati podršku vlastima u Srbiji

Ministarstvo spoljnih poslova reagovalo na odluku Vlade Švedske da zbog korupcije uskrati podršku vlastima u Srbiji

Danas pre 2 sata
Vučić nikad dosad nije ovako direktno prozvao SAD: Da li ga čeka zaoštravanje odnosa sa Vašingtonom, ili se predsednik…

Vučić nikad dosad nije ovako direktno prozvao SAD: Da li ga čeka zaoštravanje odnosa sa Vašingtonom, ili se predsednik „izleteo“?

Danas pre 2 sata
Koliko je efektan poziv Borisa Tadića građanima da izađu na ulicu?

Koliko je efektan poziv Borisa Tadića građanima da izađu na ulicu?

Danas pre 3 sata