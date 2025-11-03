MSP Srbije: Sa žaljenjem smo primilu najavu Švedske, nije u duhu partnerstva dve zemlje

Povodom najave Vlade Švedske da će deo razvojne pomoći namenjen državi preusmeriti na civilni sektor zbog preblema u oblasti vladavine prava, slobode medija i borbe protiv korupcije, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije ocenilo je danas da takvi stavovi, "ukoliko su zvanični", ne odražavaju realno stanje, ni duh partnerstva dve zemlje.

Navodi se da je Ministarstvo sa "žaljenjem primilo na znanje najavu o nameri" Vlade Švedske. "Srbija je suverena država koja svoje reforme sprovodi u skladu sa ustavom, zakonima i evropskim obavezama, ali ne pod pritiscima, uslovljavanjima ili političkim etiketama", poručilo je Ministarstvo. Dodaje se da Srbija u potpunosti poštuje pravo svake države da samostalno određuje svoje prioritete, ali istovremeno očekuje da se ocene institucionalnih procesa zasnivaju na