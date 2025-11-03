MUP priveo 37 osoba zbog incidenata ispred Skupštine

N1 Info pre 15 minuta  |  N1 Beograd
MUP priveo 37 osoba zbog incidenata ispred Skupštine
MUP Srbije saopštio je da je priveo 37 osoba koje su, kako navode, učestvovale u narušavanju javnog reda i mira i izazivanju incidenata ispred Skupštine. "Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova identifikovali su i u službene prostorije doveli 37 lica, koja su učestvovala u narušavanju javnog reda i mira i izazivanju incidenata tokom neprijavljenog javnog okupljanja, prethodne večeri, ispred Narodne skupštine Republike Srbije", navedeno je u saopštenju MUP-a.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

UHAPŠEN VLADIMIR ŠTIMAC PO NALOGU VIŠEG JAVNOG TUŽILAŠTVA

UHAPŠEN VLADIMIR ŠTIMAC PO NALOGU VIŠEG JAVNOG TUŽILAŠTVA

Glas Zapadne Srbije pre 39 minuta
UHAPŠEN VLADIMIR ŠTIMAC Bivši košarkaš priveden po nalogu VJT nakon nereda kod Skupštine Srbije

UHAPŠEN VLADIMIR ŠTIMAC Bivši košarkaš priveden po nalogu VJT nakon nereda kod Skupštine Srbije

Glas Zapadne Srbije pre 40 minuta
Uhapšen vladimir Štimac: Bivši košarkaš priveden po nalogu VJT nakon nereda kod Skupštine Srbije

Uhapšen vladimir Štimac: Bivši košarkaš priveden po nalogu VJT nakon nereda kod Skupštine Srbije

Blic pre 1 sat
Uhapšen Vladimir Štimac

Uhapšen Vladimir Štimac

RTS pre 1 sat
Uhapšeno 37 lica nakon nereda kod skupštine: Oglasio se MUP: "Učestvovali u narušavanju javnog reda i mira"

Uhapšeno 37 lica nakon nereda kod skupštine: Oglasio se MUP: "Učestvovali u narušavanju javnog reda i mira"

Blic pre 59 minuta
Uhapšen Vladimir Štimac

Uhapšen Vladimir Štimac

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaMUP

Politika, najnovije vesti »

MUP priveo 37 osoba zbog incidenata ispred Skupštine

MUP priveo 37 osoba zbog incidenata ispred Skupštine

N1 Info pre 15 minuta
UHAPŠEN VLADIMIR ŠTIMAC PO NALOGU VIŠEG JAVNOG TUŽILAŠTVA

UHAPŠEN VLADIMIR ŠTIMAC PO NALOGU VIŠEG JAVNOG TUŽILAŠTVA

Glas Zapadne Srbije pre 39 minuta
UHAPŠEN VLADIMIR ŠTIMAC Bivši košarkaš priveden po nalogu VJT nakon nereda kod Skupštine Srbije

UHAPŠEN VLADIMIR ŠTIMAC Bivši košarkaš priveden po nalogu VJT nakon nereda kod Skupštine Srbije

Glas Zapadne Srbije pre 40 minuta
Uhapšen vladimir Štimac: Bivši košarkaš priveden po nalogu VJT nakon nereda kod Skupštine Srbije

Uhapšen vladimir Štimac: Bivši košarkaš priveden po nalogu VJT nakon nereda kod Skupštine Srbije

Blic pre 1 sat
Vučić se uključio uživo na TV Informer o dešavanjima ispred Skupštine: „Očekivano posle jučerašnjeg debakla u Novom Sadu“…

Vučić se uključio uživo na TV Informer o dešavanjima ispred Skupštine: „Očekivano posle jučerašnjeg debakla u Novom Sadu“

Danas pre 1 sat