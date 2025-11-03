MUP priveo 37 osoba zbog incidenata ispred Skupštine

MUP Srbije saopštio je da je priveo 37 osoba koje su, kako navode, učestvovale u narušavanju javnog reda i mira i izazivanju incidenata ispred Skupštine. "Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova identifikovali su i u službene prostorije doveli 37 lica, koja su učestvovala u narušavanju javnog reda i mira i izazivanju incidenata tokom neprijavljenog javnog okupljanja, prethodne večeri, ispred Narodne skupštine Republike Srbije", navedeno je u saopštenju MUP-a.