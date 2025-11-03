Studenti u blokadi: Leks specijalis za Generalštab - pokušaj vlasti da zaradi na zaboravu nasleđa kulture

N1 Info pre 2 sata  |  FoNet
Studenti u blokadi: Leks specijalis za Generalštab - pokušaj vlasti da zaradi na zaboravu nasleđa kulture

Studenti visokoškolskih ustanova u blokadi ocenili su da je leks specijalis za Ggeneralštab još jedan u nizu poteza trenutne vlasti da se zaradi na zaboravu kulturnog nasleđa i poručli da to "nije zakon, već korupcija".

Studenti su na Instagramu naveli da se, dan nakon obeležavanja godišnjice od pada nadstrešnice u Novom Sadu, na dnevnom redu Narodne skupštine pojavio predlog za potpuno, kako navode, uništenje kulturne baštine - Zakon o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske, kojim žele da u potpunosti izbrišu zgrade Generalštaba sa mape Beograda. A post shared by
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Sudije i tužioci traže od Ustavnog suda hitnu ocenu ustavnosti Zakona o Generalštabu

Sudije i tužioci traže od Ustavnog suda hitnu ocenu ustavnosti Zakona o Generalštabu

Nedeljnik pre 31 minuta
„Leks specijalis da legalizuje protivzakonite radnje“: Reakcije na zakon o Generalštabu

„Leks specijalis da legalizuje protivzakonite radnje“: Reakcije na zakon o Generalštabu

Nova ekonomija pre 2 sata
Studenti u blokadi o Generalštabu: Vlast želi da zaradi na zaboravu kulturnog nasleđa

Studenti u blokadi o Generalštabu: Vlast želi da zaradi na zaboravu kulturnog nasleđa

Danas pre 1 sat
Studenti u blokadi se oglasili o Generalštabu: Leks specijalis – pokušaj vlasti da zaradi na zaboravu nasleđa kulture

Studenti u blokadi se oglasili o Generalštabu: Leks specijalis – pokušaj vlasti da zaradi na zaboravu nasleđa kulture

Nova pre 1 sat
Sudije i tužioci pozvali Ustavni sud da oceni ustavnost posebnog zakona o zgradama Generalštaba

Sudije i tužioci pozvali Ustavni sud da oceni ustavnost posebnog zakona o zgradama Generalštaba

Danas pre 1 sat
Sudije i tužioci pozvali Ustavni sud da oceni ustavnost posebnog zakona o zgradama Generalštaba

Sudije i tužioci pozvali Ustavni sud da oceni ustavnost posebnog zakona o zgradama Generalštaba

Novi magazin pre 1 sat
Studenti u blokadi o Generalštabu: Vlast želi da zaradi na zaboravu kulturnog nasleđa

Studenti u blokadi o Generalštabu: Vlast želi da zaradi na zaboravu kulturnog nasleđa

Novi magazin pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadLeks specijaliskorupcija

Društvo, najnovije vesti »

Profesorka Fakulteta političkih nauka: Vučić na listi medijskih predatora, mi REM nismo dobili

Profesorka Fakulteta političkih nauka: Vučić na listi medijskih predatora, mi REM nismo dobili

Nova pre 1 minut
Transparentnost Srbija: Predlog zakona za Generalštab predstavlja kombinaciju dva najopasnija oblika korupcije

Transparentnost Srbija: Predlog zakona za Generalštab predstavlja kombinaciju dva najopasnija oblika korupcije

NIN pre 1 minut
Psihoterapeut: Muzika koju puštaju iz "Ćacilenda" Dijani Hrki - tortura i produkt jednog perverznog uma

Psihoterapeut: Muzika koju puštaju iz "Ćacilenda" Dijani Hrki - tortura i produkt jednog perverznog uma

N1 Info pre 25 minuta
Poslanici Ekološkog ustanka neće na sednicu: "Skupština je ovde kod Dijane Hrke, u Novom Sadu, Mazgošu"

Poslanici Ekološkog ustanka neće na sednicu: "Skupština je ovde kod Dijane Hrke, u Novom Sadu, Mazgošu"

N1 Info pre 45 minuta
Hrka i građani ispred Skupštine: Novosađani najavili dolazak, u Ćacilendu puštena glasna muzika (UŽIVO)

Hrka i građani ispred Skupštine: Novosađani najavili dolazak, u Ćacilendu puštena glasna muzika (UŽIVO)

Danas pre 26 minuta