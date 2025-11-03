Provokacija iz „Ćacilenda“: Puštena glasna muzika, policija nemo posmatra

Nešto pre 16 časova ponovo je puštena glasna muzika iz šatorskog naselja ispred Skupštine – „Ćacilenda“, javlja N1.

Ozvučenje je postavljeno ranije tokom dana, a okupljeni građani su burno reagovali na puštanje muzike. HRKA TRAŽILA OD POLICIJE DA REAGUJE NA MUZIKU, ONI NISU NIŠTA UČINILI Najburnije je reagovala Dijana Hrka, majka stradalog Stefana, koju je to isprovociralo, koja je u jednom momentu morala i da bude obuzdana od strane ljudi koji su bili oko nje. Nešto pre toga, Dijana Hrka razgovarala je sa policajcima u civilu i tražila je od njih da utiču na one koji puštaju