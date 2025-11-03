VREME DANAS: Kiša i pad temperature

Nedeljnik pre 46 minuta
VREME DANAS: Kiša i pad temperature

U Srbiji se danas očekuje naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uz pad temperature, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Prestanak padavina prvo se očekuje na severu i zapadu zemlje i to kasnije popodne i uveče, a tokom noći i u centralnim krajevima. Vetar slab i umeren, južnih smerova, ujutru i pre podne na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Najniža temperatura od četiri do 14, a najviša od 13 na severozapadu i zapadu do 22 na jugoistoku. U Beogradu naoblačenje, posle podne kiša. Vetar slab do umeren, južni i
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Naoblačenje sa pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 22 stepena

Naoblačenje sa pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 22 stepena

N1 Info pre 31 minuta
Stiže zahlađenje: Naoblačenje sa padavinama i padom temperature

Stiže zahlađenje: Naoblačenje sa padavinama i padom temperature

Serbian News Media pre 22 minuta
Stiže zahlađenje i kiša: Vremenska prognoza za 3. novembar i naredne dane

Stiže zahlađenje i kiša: Vremenska prognoza za 3. novembar i naredne dane

Glas juga pre 36 minuta
RHMZ objavio da u Srbiju stižu pljuskovi s grmljavinom, a evo kad se vraća miholjsko leto

RHMZ objavio da u Srbiju stižu pljuskovi s grmljavinom, a evo kad se vraća miholjsko leto

Nova pre 36 minuta
Danas dvostruka promena vremena RHMZ objavio šta nas čeka, kiša počinje uskoro!

Danas dvostruka promena vremena RHMZ objavio šta nas čeka, kiša počinje uskoro!

Alo pre 36 minuta
Topli dani na izmaku - stižu padavine i osetno zahlađenje

Topli dani na izmaku - stižu padavine i osetno zahlađenje

Euronews pre 1 sat
Grmljavine i pljuskovi ulaze u Srbiju tačno u ovo Vreme: Sa Alpa stiže oluja, a s njom i dramatičan pad temperature - RHMZ…

Grmljavine i pljuskovi ulaze u Srbiju tačno u ovo Vreme: Sa Alpa stiže oluja, a s njom i dramatičan pad temperature - RHMZ izdao upozorenje za celu zemlju! (radarski snimci)

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Analiza AFP: Šta će biti dalje sa studentskim pokretom u Srbiji

Analiza AFP: Šta će biti dalje sa studentskim pokretom u Srbiji

N1 Info pre 31 minuta
Naoblačenje sa pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 22 stepena

Naoblačenje sa pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 22 stepena

N1 Info pre 31 minuta
Izrael identifikovao tela koja je Hamas vratio kao tela tri izraelska vojnika

Izrael identifikovao tela koja je Hamas vratio kao tela tri izraelska vojnika

Beta pre 2 minuta
Meksiko: Dan mrtvih, kada se slave i život i smrt

Meksiko: Dan mrtvih, kada se slave i život i smrt

BBC News pre 46 minuta
„Obriši fotografije da ti ne polomimo kosti“: Grupa muškaraca kod ćacilenda pretila novinarki Insajdera

„Obriši fotografije da ti ne polomimo kosti“: Grupa muškaraca kod ćacilenda pretila novinarki Insajdera

Danas pre 36 minuta