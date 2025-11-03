VREME DANAS: Kiša i pad temperature

U Srbiji se danas očekuje naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uz pad temperature, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Prestanak padavina prvo se očekuje na severu i zapadu zemlje i to kasnije popodne i uveče, a tokom noći i u centralnim krajevima. Vetar slab i umeren, južnih smerova, ujutru i pre podne na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Najniža temperatura od četiri do 14, a najviša od 13 na severozapadu i zapadu do 22 na jugoistoku. U Beogradu naoblačenje, posle podne kiša. Vetar slab do umeren, južni i