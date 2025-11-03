Srbiju u septembru posetilo 389.858 turista, najviše Beograd

NIN pre 52 minuta  |  Tanjug
Srbiju u septembru posetilo 389.858 turista, najviše Beograd

U Srbiji je u septembru ove godine, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, zabeleženo 389.858 dolazaka turista, što je za 1,0 odsto više nego pre godinu dana, a najviše turista - njih 143.991 posetilo je Beograd.

Turisti su ostvarili 1,05 miliona noćenja, odnosno 1,1 odsto više nego u septembru 2024. godine, pri čemu je broj noćenja domaćih turista ostao na istom nivou, a stranih turista povećan za 2,2 odsto. Kada je o dolascima reč, prednjačili su stranci sa 226.284 dolaska, dok je broj dolazaka domaćih turista iznosio 163.574. Što se tiče destinacija, za banje se opredelilo 58.320 turista, najviše za Vrnjačku Banju - 18.749. Planinske centre posetilo je 69.311 gostiju, a
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Srbiju u septembru posetilo 389.858 turista, najviše Beograd - 143.991

Srbiju u septembru posetilo 389.858 turista, najviše Beograd - 143.991

RTV pre 58 minuta
Rast maloprodaje u septembru od 7%

Rast maloprodaje u septembru od 7%

InStore pre 22 minuta
Svaki 11 zaposleni u EU bio u riziku od siromaštva: Alarmantni podaci Eurostata za prošlu godinu

Svaki 11 zaposleni u EU bio u riziku od siromaštva: Alarmantni podaci Eurostata za prošlu godinu

Kurir pre 27 minuta
SAD: Hershey's sa rastom prodaje od 6,5% u trećem kvartalu

SAD: Hershey's sa rastom prodaje od 6,5% u trećem kvartalu

InStore pre 48 minuta
U ovoj državi EU ima najmanje žena na rukovodećim pozicijama

U ovoj državi EU ima najmanje žena na rukovodećim pozicijama

B92 pre 48 minuta
Mit o blagostanju se ruši: U ovoj evropskoj zemlji najviše radnika živi u riziku od siromaštva

Mit o blagostanju se ruši: U ovoj evropskoj zemlji najviše radnika živi u riziku od siromaštva

Telegraf pre 11 minuta
Na Zlatiboru ostvareno preko milion noćenja za devet meseci

Na Zlatiboru ostvareno preko milion noćenja za devet meseci

Zoom UE pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vrnjačka banjaZavod za statistikuturizamsrbijaturistibeograd

Vojvodina, najnovije vesti »

Srbiju u septembru posetilo 389.858 turista, najviše Beograd - 143.991

Srbiju u septembru posetilo 389.858 turista, najviše Beograd - 143.991

RTV pre 58 minuta
Naučno tehnološki park Novi Sad: Startap ATAR AGTEK osvojio prvo mesto na SEEIC 2025 hakatonu u Larisi

Naučno tehnološki park Novi Sad: Startap ATAR AGTEK osvojio prvo mesto na SEEIC 2025 hakatonu u Larisi

RTV pre 2 minuta
Film "Veliki transport", RTV1 od utorka 11. novembra, 21.00

Film "Veliki transport", RTV1 od utorka 11. novembra, 21.00

RTV pre 42 minuta
Srbiju u septembru posetilo 389.858 turista, najviše Beograd

Srbiju u septembru posetilo 389.858 turista, najviše Beograd

NIN pre 52 minuta
Mesečni program Kulturnog centra Zrenjanina za novembar 2025. Kulturni centar Zrenjanina

Mesečni program Kulturnog centra Zrenjanina za novembar 2025. Kulturni centar Zrenjanina

Volim Zrenjanin pre 57 minuta