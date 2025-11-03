Srbiju u septembru posetilo 389.858 turista, najviše Beograd

U Srbiji je u septembru ove godine, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, zabeleženo 389.858 dolazaka turista, što je za 1,0 odsto više nego pre godinu dana, a najviše turista - njih 143.991 posetilo je Beograd.

Turisti su ostvarili 1,05 miliona noćenja, odnosno 1,1 odsto više nego u septembru 2024. godine, pri čemu je broj noćenja domaćih turista ostao na istom nivou, a stranih turista povećan za 2,2 odsto. Kada je o dolascima reč, prednjačili su stranci sa 226.284 dolaska, dok je broj dolazaka domaćih turista iznosio 163.574. Što se tiče destinacija, za banje se opredelilo 58.320 turista, najviše za Vrnjačku Banju - 18.749. Planinske centre posetilo je 69.311 gostiju, a