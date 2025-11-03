Srbiju u septembru posetilo 389.858 turista, najviše Beograd - 143.991

RTV pre 4 sati  |  Tanjug
Srbiju u septembru posetilo 389.858 turista, najviše Beograd - 143.991

BEOGRAD - U Srbiji je u septembru ove godine, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, zabeleženo 389.858 dolazaka turista, što je za 1,0 odsto više nego pre godinu dana, a najviše turista - njih 143.991 posetilo je Beograd.

Turisti su ostvarili 1,05 miliona noćenja, odnosno 1,1 odsto više nego u septembru 2024. godine, pri čemu je broj noćenja domaćih turista ostao na istom nivou, a stranih turista povećan za 2,2 odsto. Kada je o dolascima reč, prednjačili su stranci sa 226.284 dolaska, dok je broj dolazaka domaćih turista iznosio 163.574. Što se tiče destinacija, za banje se opredelilo 58.320 turista, najviše za Vrnjačku Banju - 18.749. Planinske centre posetilo je 69.311 gostiju, a
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Koji su ključni trendovi na tržištu nekretnina: Stari stanovi na ceni, u Beogradu poskupeli za 18 odsto

Koji su ključni trendovi na tržištu nekretnina: Stari stanovi na ceni, u Beogradu poskupeli za 18 odsto

Euronews pre 31 minuta
NBS: Realni međugodišnji rast BDP u trećem tromesečju 2,0 odsto

NBS: Realni međugodišnji rast BDP u trećem tromesečju 2,0 odsto

NIN pre 1 sat
Srbiju u septembru posetilo 389.858 turista, najviše Beograd

Srbiju u septembru posetilo 389.858 turista, najviše Beograd

NIN pre 3 sata
Rekordi na tržištu oranica: Hektar zemlje kod Beograda dostigao skoro 70.000 evra!

Rekordi na tržištu oranica: Hektar zemlje kod Beograda dostigao skoro 70.000 evra!

Kamatica pre 3 sata
Rast maloprodaje u septembru od 7%

Rast maloprodaje u septembru od 7%

InStore pre 3 sata
Svaki 11 zaposleni u EU bio u riziku od siromaštva: Alarmantni podaci Eurostata za prošlu godinu

Svaki 11 zaposleni u EU bio u riziku od siromaštva: Alarmantni podaci Eurostata za prošlu godinu

Kurir pre 3 sata
SAD: Hershey's sa rastom prodaje od 6,5% u trećem kvartalu

SAD: Hershey's sa rastom prodaje od 6,5% u trećem kvartalu

InStore pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vrnjačka banjaZavod za statistiku

Vojvodina, najnovije vesti »

Koji su ključni trendovi na tržištu nekretnina: Stari stanovi na ceni, u Beogradu poskupeli za 18 odsto

Koji su ključni trendovi na tržištu nekretnina: Stari stanovi na ceni, u Beogradu poskupeli za 18 odsto

Euronews pre 31 minuta
Konkurs za dodelu sredstava za podizanje i rekonstrukciju ribnjaka do 18. novembra

Konkurs za dodelu sredstava za podizanje i rekonstrukciju ribnjaka do 18. novembra

RTV pre 2 sata
NBS: Realni međugodišnji rast BDP u trećem tromesečju 2,0 odsto

NBS: Realni međugodišnji rast BDP u trećem tromesečju 2,0 odsto

NIN pre 1 sat
Raspored sahrana za utorak, 4. novembar

Raspored sahrana za utorak, 4. novembar

Radio 021 pre 1 sat
(Foto) malo poznata priča o TANURDžIĆEVOJ palati: Kako su jedan trgovac i arhitekta, u eri modernizma i Bauhausa, ostavili…

(Foto) malo poznata priča o TANURDžIĆEVOJ palati: Kako su jedan trgovac i arhitekta, u eri modernizma i Bauhausa, ostavili trajni trag u srcu Novog Sada

Dnevnik pre 1 sat