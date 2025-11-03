NBS: Realni međugodišnji rast BDP u trećem tromesečju 2,0 odsto

Realni međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) u trećem tromesečju ove godine iznosio je 2,0 odsto, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS), pozivajući se na preliminarnu procenu Republičkog zavoda za statistiku.

U odnosu na isti mesec prethodne godine, industrijska proizvodnja je u septembru 2025. povećana za 2,5 odsto, kao rezultat rasta aktivnosti u prerađivačkoj industriji 2,4 odsto, rudarstvu 0,6 odsto i sektoru energetike 4,5 odsto. Iz NBS navode da je u periodu januar-septembar industrijska proizvodnja ostvarila međugodišnji rast od 2,7 odsto koji je bio vođen rastom prerađivačke industrije 3 odsto i rudarstva 4,9 odsto, dok je u sektoru energetike aktivnost blago