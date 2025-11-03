Svetski mediji o neredima u Beogradu: Štrajk glađu Dijane Hrke, protest studenata i napadi iz „ćacilenda“

Nova pre 1 sat  |  Autor: Mila Marinović
Svetski mediji o neredima u Beogradu: Štrajk glađu Dijane Hrke, protest studenata i napadi iz „ćacilenda“

U nedelju, 2. novembra 2025. godine, Beograd je ponovo postao epicentar protesta i sukoba između pristalica i protivnika predsednika Aleksandra Vučića.

Protesti su se nastavili dan nakon masovnog skupa u Novom Sadu, održanog u znak sećanja na tragediju na železničkoj stanici, kada je pre godinu dana pala betonska nadstrešnica i ubila 16 ljudi. Demonstracije su okupele hiljade ljudi, uključujući studente, građanske aktiviste i članove opozicije, a policija je formirala kordone kako bi razdvojila sukobljene strane, ali ipak braneći Vučićeve lojaliste. Tokom protesta bačene su flaše, pirotehnika i topovski udari na
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

UNS: Okupljeni u Pionirskom parku da odgovaraju za nasilničko ponašanje prema novinarima

UNS: Okupljeni u Pionirskom parku da odgovaraju za nasilničko ponašanje prema novinarima

N1 Info pre 16 minuta
UNS: Okupljeni u Pionirskom parku da odgovaraju za nasilničko ponašanje prema novinarima

UNS: Okupljeni u Pionirskom parku da odgovaraju za nasilničko ponašanje prema novinarima

Novi magazin pre 6 minuta
Ispred Skupštine Srbije mirno, raskrsnica kod Takovske i Bulevara ponovo blokirana

Ispred Skupštine Srbije mirno, raskrsnica kod Takovske i Bulevara ponovo blokirana

Euronews pre 37 minuta
Mladi s juga pozvali na skup podrške Dijani Hrki u Vranju

Mladi s juga pozvali na skup podrške Dijani Hrki u Vranju

Vranje news pre 31 minuta
Dijana Hrka nije sama: Okupljanje i šetnja večeras u Vranju

Dijana Hrka nije sama: Okupljanje i šetnja večeras u Vranju

Bujanovačke pre 52 minuta
Jutro nakon tenzične noći ispred Skupštine: Policajci u punoj ratnoj opremi obezbeđuju Ćacilend, a ratni vojni veterani Dijanu…

Jutro nakon tenzične noći ispred Skupštine: Policajci u punoj ratnoj opremi obezbeđuju Ćacilend, a ratni vojni veterani Dijanu Hrku (video)

Pravda pre 1 sat
Srednjoškolci dolaze da podrže Dijanu Hrku dok se Ćacilend puni: Evo kakva je trenutno situacija u centru Beograda (VIDEO)

Srednjoškolci dolaze da podrže Dijanu Hrku dok se Ćacilend puni: Evo kakva je trenutno situacija u centru Beograda (VIDEO)

Nedeljnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNovi SadŠtrajk glađu

Politika, najnovije vesti »

UNS: Okupljeni u Pionirskom parku da odgovaraju za nasilničko ponašanje prema novinarima

UNS: Okupljeni u Pionirskom parku da odgovaraju za nasilničko ponašanje prema novinarima

N1 Info pre 16 minuta
U AP Kosovu i Metohiji danas počela kampanja za drugi krug lokalnih izbora; Spasić povukao kandidaturu za Klokot

U AP Kosovu i Metohiji danas počela kampanja za drugi krug lokalnih izbora; Spasić povukao kandidaturu za Klokot

RTV pre 11 minuta
Policija ispred Skupštine: Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu, Novosađani i Čačani kreću za Beograd

Policija ispred Skupštine: Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu, Novosađani i Čačani kreću za Beograd

Danas pre 26 minuta
Mirno posle noćašnjih incidenata kod Skupštine, ponovo blokirana raskrsnica Takovske i Bulevara kralja Aleksandra

Mirno posle noćašnjih incidenata kod Skupštine, ponovo blokirana raskrsnica Takovske i Bulevara kralja Aleksandra

RTS pre 26 minuta
U paketu proširenja EU oštre reči za Srbiju, a pohvale Crnoj Gori i Albaniji

U paketu proširenja EU oštre reči za Srbiju, a pohvale Crnoj Gori i Albaniji

Nova pre 21 minuta