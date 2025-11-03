VIDEO Protestna šetnja u Novom Sadu: Podrška Dijani Hrki

U Novom Sadu se i večeras održava protest podrške Dijani Hrki.

Nakon okupljanja kod Banovine, Novosađani su krenuli u protestnu šetnju. Studenti su razvili veliki transparent sa natpisom "Studenti imaju jedan hitan zahev, raspiši izbore". Građani prave buku pištaljkama i vuvuzelama i skandiraju "Ne damo te Dijana" i "Pumpaj". Građani su se prvo okupili na uglu Bulevara Mihaila Pupina i Ulice Žarka Zrenjanina. Deo Novosađana krenuo je oko 17 časova automobilima u Beograd.
