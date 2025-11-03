Doneto novo rešenje o zadržavanju Vladimira Štimca

Policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu ponovo donela rešenje o zadržavanju do 48 sati aktiviste i bivšeg košarkaša Vladimira Štimca.

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je po nalogu ovog tužilaštva doneto novo rešenje o zadržvanju V.Š. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja. Kako se navodi u saopštenju, prvo rešenje o zadržavanju bilo je ukinuto odlukom sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu koji je usvojio žalbu branioca osumnjičenog. V.Š. je u međuvremenu zahtevao lekarski pregled, pa je prebačen u