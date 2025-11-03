Trump prelomio: Nema tomahawka za Ukrajinu

WASHINGTON - Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je u nedjelju da zapravo ne razmatra davanje Ukrajini raketa dugog dometa Tomahawk.

Na pitanje novinara u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One razmatra li davanje tog oružja Ukrajini, Trump je odgovorio: ‘Ne, zapravo ne‘. Pentagon je odobrio Bijeloj kući slanje krstarećih projektila dugog dometa Tomahawk Ukrajini nakon što je procijenio da se to ne bi negativno odrazilo na američke zalihe, a konačna politička odluka je na predsjedniku Donaldu Trumpu, rekla su tri američka i europska dužnosnika upoznata s tim pitanjem, prenio je u petak CNN.