Božić – praznik mira, nade i zajedništva

ROMinfomedia pre 3 sata
Božić – praznik mira, nade i zajedništva

Vernici koji Božić proslavljaju po julijanskom kalendaru danas obeležavaju jedan od najznačajnijih hrišćanskih praznika, kojim se slavi rođenje Isusa Hrista.

Božić simbolizuje novi početak, ljubav, praštanje i nadu, a vekovima zauzima posebno mesto u duhovnom i porodičnom životu vernika. Božić se tradicionalno dočekuje u krugu porodice, uz molitvu, čime se naglašava značaj zajedništva i međusobnog poštovanja. Zajednička poruka vernika je poruka mira i dobre volje među ljudima. Božić je prilika da se, makar na trenutak, zastane i podseti na važnost međusobnog razumevanja, tolerancije i humanosti, vrednosti koje su danas
Otvori na rominfomedia.rs

Povezane vesti »

Mir Božji - Hristos se rodi

Mir Božji - Hristos se rodi

Vranje news pre 1 sat
Po Božiću se godina poznaje: Koji običaji na najradosniji hrišćanski praznik su deo vere, a koji deo tradicije

Po Božiću se godina poznaje: Koji običaji na najradosniji hrišćanski praznik su deo vere, a koji deo tradicije

Blic pre 1 sat
Mir Božiji, Hristos se rodi! Srećan Božić!

Mir Božiji, Hristos se rodi! Srećan Božić!

Flynaissus pre 2 sata
U Hramu Svetog Save počela božićna liturgija koju služi patrijarh srpski Porfirije

U Hramu Svetog Save počela božićna liturgija koju služi patrijarh srpski Porfirije

Euronews pre 3 sata
Pravoslavni vernici danas slave Božić

Pravoslavni vernici danas slave Božić

RTV Novi Pazar pre 4 sati
Mir Božji, Hristos se rodi: Pravoslavni vernici danas slave Božić

Mir Božji, Hristos se rodi: Pravoslavni vernici danas slave Božić

RTK pre 4 sati
Pravoslavni vernici danas slave Božić, najradosniji hrišćanski praznik

Pravoslavni vernici danas slave Božić, najradosniji hrišćanski praznik

Glas Zaječara pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

LeskovacBožić

Društvo, najnovije vesti »

Zlatnik iz česnice jedanaestogodišnjoj Leni Radovanović, srebrnjak izvukla Snežana Ristić

Zlatnik iz česnice jedanaestogodišnjoj Leni Radovanović, srebrnjak izvukla Snežana Ristić

InfoKG pre 5 minuta
Studenti najavili novi protest u januaru: "Sledi konkretizacija naše borbe"

Studenti najavili novi protest u januaru: "Sledi konkretizacija naše borbe"

NIN pre 15 minuta
BOŽIĆ U HRAMU ROĐENJA HRISTOVOG

BOŽIĆ U HRAMU ROĐENJA HRISTOVOG

Pirotske vesti pre 15 minuta
Stiže novi snežni talas – evakuisano 14 osoba, deo potrošača Mačvanskog i Kolubarskog okruga bez struje

Stiže novi snežni talas – evakuisano 14 osoba, deo potrošača Mačvanskog i Kolubarskog okruga bez struje

RTS pre 26 minuta
Jedanaestogodišnja Lena Radovanović izvukla zlatnik u česnici

Jedanaestogodišnja Lena Radovanović izvukla zlatnik u česnici

Ritam grada Kg pre 5 minuta