Božić – praznik mira, nade i zajedništva

Vernici koji Božić proslavljaju po julijanskom kalendaru danas obeležavaju jedan od najznačajnijih hrišćanskih praznika, kojim se slavi rođenje Isusa Hrista.

Božić simbolizuje novi početak, ljubav, praštanje i nadu, a vekovima zauzima posebno mesto u duhovnom i porodičnom životu vernika. Božić se tradicionalno dočekuje u krugu porodice, uz molitvu, čime se naglašava značaj zajedništva i međusobnog poštovanja. Zajednička poruka vernika je poruka mira i dobre volje među ljudima. Božić je prilika da se, makar na trenutak, zastane i podseti na važnost međusobnog razumevanja, tolerancije i humanosti, vrednosti koje su danas