Vremenska prognoza: Sutra hladnije, posle podne smanjenje oblačnosti

U Srbiji će sutra biti hladnije, umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom, posle podne suvo uz smanjenje oblačnosti, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren, na istoku kratkotrajno i jak, severozapadni. Najniža temperatura biće od dva stepena na severu do 11 stepeni na istoku Srbije, a najviša od 11 do 16 stepeni. U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i hladnije. Vetar će biti slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od tri stepena do šest, a najviša oko 15 stepeni. U Srbiji će narednih sedam dana jutra biti hladna mestimično sa slabim prizemnim mrazem. U Vojvodini će biti
