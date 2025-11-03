U Skupštini usvojena izmena Liste kandidata za članove Saveta REM-a

Skupštinski Odbor za kulturu i informisanje usvojio je danas izmenu Liste kandidata za članove Saveta regulatornog tela za elektronske medije tako što će kandidati Saveta nacionalnih manjina biti Muhedin Fijuljanin i Ljumturije Ameti.

Za izmenu Liste je glasalo 11 poslanika, dva su bila protiv, a uzdržanih nije bilo, a na osnovu ove izmene među kandidatima Saveta nacionalnih manjina nije Ištvan Bodžoni. Predsednica Odbora za kulturu i infomirsanje Nevena Đurić rekla je, otvarajući prvu tačku dnevnog reda koja se odnosila na izmenu Liste kandidata za izbor članova Saveta REM-a, da je 22. oktobra u ime 58 organizacija civilnog društva, Udruženje građanske inicijative, uputilo dopis sa primedbama