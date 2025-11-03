U Skupštini usvojena izmena Liste kandidata za članove Saveta REM-a

Sputnik pre 8 sati
U Skupštini usvojena izmena Liste kandidata za članove Saveta REM-a

Skupštinski Odbor za kulturu i informisanje usvojio je danas izmenu Liste kandidata za članove Saveta regulatornog tela za elektronske medije tako što će kandidati Saveta nacionalnih manjina biti Muhedin Fijuljanin i Ljumturije Ameti.

Za izmenu Liste je glasalo 11 poslanika, dva su bila protiv, a uzdržanih nije bilo, a na osnovu ove izmene među kandidatima Saveta nacionalnih manjina nije Ištvan Bodžoni. Predsednica Odbora za kulturu i infomirsanje Nevena Đurić rekla je, otvarajući prvu tačku dnevnog reda koja se odnosila na izmenu Liste kandidata za izbor članova Saveta REM-a, da je 22. oktobra u ime 58 organizacija civilnog društva, Udruženje građanske inicijative, uputilo dopis sa primedbama
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Fijuljanin i Dudić kanditi za Savet REM-a, sutra razgovor u Skupštini

Fijuljanin i Dudić kanditi za Savet REM-a, sutra razgovor u Skupštini

Radio sto plus pre 24 sata
Na Odboru za kulturu razgovor sa predloženim kandidatima za članove Saveta REM

Na Odboru za kulturu razgovor sa predloženim kandidatima za članove Saveta REM

Telegraf pre 5 sati
Dan uživo: Mama protiv mašinerije

Dan uživo: Mama protiv mašinerije

N1 Info pre 5 sati
Bodžoni, ipak, nije u trci za Savet REM: U skupštini usvojena izmena liste kandidata

Bodžoni, ipak, nije u trci za Savet REM: U skupštini usvojena izmena liste kandidata

Cenzolovka pre 6 sati
Usvojena izmena Liste kandidata za članove Saveta REM-a

Usvojena izmena Liste kandidata za članove Saveta REM-a

RTV pre 6 sati
Većinu u Savetu REM-a mogli bi imati nezavisni kandidati, kažu poslanici opozicije u Skupštini Srbije

Većinu u Savetu REM-a mogli bi imati nezavisni kandidati, kažu poslanici opozicije u Skupštini Srbije

Slobodna Evropa pre 7 sati
Javni razgovor o REM-u zakazan za sutra: Konačna lista od 18 kandidata pred Odborom

Javni razgovor o REM-u zakazan za sutra: Konačna lista od 18 kandidata pred Odborom

Serbian News Media pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IzborisrbijaREM

Politika, najnovije vesti »

Tepić: Kako da ne budemo ovde? Svaki normalan čovek treba da bude uz ovu majku i ženu

Tepić: Kako da ne budemo ovde? Svaki normalan čovek treba da bude uz ovu majku i ženu

Danas pre 1 sat
Vučić: Ceo postupak zbog Generalštaba se vodi jer je stigao nalog spolja da Srbija ne sme da uspostavi bolje odnose sa…

Vučić: Ceo postupak zbog Generalštaba se vodi jer je stigao nalog spolja da Srbija ne sme da uspostavi bolje odnose sa Trampovom administracijom

Danas pre 1 sat
Vučić: Službe jure dvojicu snajperista već tri dana, za koje se zna ko su im mete i odakle im novac…

Vučić: Službe jure dvojicu snajperista već tri dana, za koje se zna ko su im mete i odakle im novac…

Danas pre 2 sata
Ministarstvo spoljnih poslova reagovalo na odluku Vlade Švedske da zbog korupcije uskrati podršku vlastima u Srbiji

Ministarstvo spoljnih poslova reagovalo na odluku Vlade Švedske da zbog korupcije uskrati podršku vlastima u Srbiji

Danas pre 3 sata
Vučić nikad dosad nije ovako direktno prozvao SAD: Da li ga čeka zaoštravanje odnosa sa Vašingtonom, ili se predsednik…

Vučić nikad dosad nije ovako direktno prozvao SAD: Da li ga čeka zaoštravanje odnosa sa Vašingtonom, ili se predsednik „izleteo“?

Danas pre 4 sati