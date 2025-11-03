Prvi rezultati drugog kruga lokalnih izbora u Severnoj Makedoniji

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Prvi rezultati drugog kruga lokalnih izbora u Severnoj Makedoniji
Državna izborna komisija (DIK) Severne Makedonije objavila je preliminarne n eformalne rezultate glasanja u drugom krugu lokalnih izbora 2025. godine u 32 opštine i Gradu Skopju prema kojima je za kandidata VMRO-DPMNE i koalicije za gradonačelnika Skoplja kandidat Orce Đorđievskog glasalo 57,40 odsto birača dok kandidati VMRO-DPMNE i koalicije vode u 21 opštini. Predsednik DIK-a, Boris Kondarko, saopštio je da je, prema obrađenih 98,25 odsto glasačkih mesta u
Otvori na telegraf.rs

Danas pre 4 sati
Blic pre 5 sati
Danas pre 6 sati
