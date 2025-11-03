Kandidat VMRO DPMNE ubedljivo vodi na izborima za gradonačelnika Skoplja

U drugom krugu izbora za gradonačenika Skoplja ubedljivo vodi kandidat vladajuće VMRO DPMNE Orce Đorđievski, prema večeras objavljenim podacima na sajtu Državne izborne komisije (DIK) Severne Makedonije.

Kako se navodi, na osnovu 92,55 odsto obrađenih izbornih mesta Đorđievski je osvojio 87.446 glasova ili 57,86 odsto, dok je njegov protivkandidat Amar Mecinović iz manje parlamenarne opzicione partije „Levica“ dobio 54.518 glasova ili 36,07 odsto. U Severnoj Makedoniji danas je održan drugi krug lokalnih na kojima su birani predsednici 32 opštine i gradonačelnik Skoplja. U prvom krugu 19. oktobra izabrani su predsednici 44 opštine i odbornici u skupštinama svih 80