Tragedija! Umro trener Radničkog Mladen Žižović kome je pozlilo na utakmici u Lučanima

Tragedija! Umro trener Radničkog Mladen Žižović kome je pozlilo na utakmici u Lučanima

Umro trener Radničkog Mladen Žižović kome je pozlil na terenu u Lučanima! Naime, šefu struke Radničkog iz Kragujevca Mladenu Žižoviću usred meča je naglo pozlilo i on se odmah srušio pored terena.

Hitna pomoć je odmah reagovala, ukazala pomoć treneru gostiju i odvezla ga u bolnicu. Pogledajte kako je sve izgledalo na licu mesta: Mladen Žižović rođen je 27. decembra 1980. godine u Rogatici, u tadašnjoj SFRJ. Bio je bivši fudbaler i trener iz Republike Srpske, a igrao je na poziciji ofanzivnog veznog. Tokom igračke karijere nastupao je za više klubova, među kojima su Radnik Bijeljina, Rudar Ugljevik, Zrinjski Mostar, Tirana, Borac Banja Luka i Mladost
Ključne reči

FudbalRepublika SrpskaRogaticaBijeljinaTiranaKragujevacLučaniMostar

