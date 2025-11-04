Nova Toyota Corolla kuca na vrata - koncept predstavljen u Tokiju

Auto magazin pre 7 minuta
Nova Toyota Corolla kuca na vrata - koncept predstavljen u Tokiju

Nova generacija Toyota Corolla, čiji koncept je predstavljen pre nekoliko dana, donosi nam značajne promene u dizajnu i tehnici...

Na domaćem sajmu automobila u Tokiju Toyota je predstavila novu, trinaestu generaciju modela Corolla. Aktuelna generacija se već sedam godina nalazi na tržištu i jedano je uspešna kao na početku svog "životnog" ciklusa. Corolla je bila najprodavaniji automobil na svetu već dugi niz godina, sa preko 50 miliona proizvedenih jedinica. I dok su dosadašnje Corolle sledile dobro proverenu, donekle konzervativnu koncepciju, čini se da to u budućnosti neće biti slučaj.
