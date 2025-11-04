Ataman pred Zvezdu: "Borićemo se na teškom terenu"

Trener košarkaša Panatinaikosa Ergin Ataman izjavio je pred utakmicu devetog kola Evrolige da je Crvena zvezda u odličnoj formi i dodao da će se njegova ekipa boriti za pobedu na teškom gostovanju.

Košarkaši Panatinaikosa gostovaće sutra od 20 časova Crvenoj zvezdi u Beogradskoj areni. "Crvena zvezda je veoma dobar tim i trenutno je u odličnoj formi. Od dolaska trenera Saše Obradovića igraju izuzetno dobro i ostvarili su važne pobede koje su ih dovele na vrh tabele. Što se nas tiče, suočavamo se sa nekoliko problema na poziciji centra. U svakom slučaju, borićemo se za pobedu na teškom terenu", rekao je Ataman, a prenosi sajt kluba. Košarkaš Panatinaikosa