Ataman pred Zvezdu: "Borićemo se na teškom terenu"

B92 pre 15 minuta
Ataman pred Zvezdu: "Borićemo se na teškom terenu"

Trener košarkaša Panatinaikosa Ergin Ataman izjavio je pred utakmicu devetog kola Evrolige da je Crvena zvezda u odličnoj formi i dodao da će se njegova ekipa boriti za pobedu na teškom gostovanju.

Košarkaši Panatinaikosa gostovaće sutra od 20 časova Crvenoj zvezdi u Beogradskoj areni. "Crvena zvezda je veoma dobar tim i trenutno je u odličnoj formi. Od dolaska trenera Saše Obradovića igraju izuzetno dobro i ostvarili su važne pobede koje su ih dovele na vrh tabele. Što se nas tiče, suočavamo se sa nekoliko problema na poziciji centra. U svakom slučaju, borićemo se za pobedu na teškom terenu", rekao je Ataman, a prenosi sajt kluba. Košarkaš Panatinaikosa
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Zvezda: Karter pušten na kućno lečenje, Grejem i Nvora počeli da treniraju, Rivero i Bolomboj na terapijama

Zvezda: Karter pušten na kućno lečenje, Grejem i Nvora počeli da treniraju, Rivero i Bolomboj na terapijama

RTV pre 20 minuta
Ataman: Zvezda je u odličnoj formi, borićemo se da pobedimo na teškom terenu

Ataman: Zvezda je u odličnoj formi, borićemo se da pobedimo na teškom terenu

RTS pre 39 minuta
Katastrofa za Atamana pred Zvezdu: "Suočavamo se s mnogo problema u timu"

Katastrofa za Atamana pred Zvezdu: "Suočavamo se s mnogo problema u timu"

Mondo pre 44 minuta
Ataman hvalio Zvezdu, ali…

Ataman hvalio Zvezdu, ali…

Sport klub pre 9 minuta
Čima Moneke o Ti Džej šortsu: "Više nismo prijatelji, mrzim ga"!

Čima Moneke o Ti Džej šortsu: "Više nismo prijatelji, mrzim ga"!

Kurir pre 9 minuta
Ataman: Od dolaska Obradovića Zvezda u odličnoj formi

Ataman: Od dolaska Obradovića Zvezda u odličnoj formi

Sportski žurnal pre 8 minuta
"Otkad ih je Saša Obradović preuzeo..." Ergin Ataman pred meč Zvezda - Panatinaikos

"Otkad ih je Saša Obradović preuzeo..." Ergin Ataman pred meč Zvezda - Panatinaikos

Večernje novosti pre 19 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaBeogradska ArenaEvroligaSaša Obradović

Sport, najnovije vesti »

Komemoracija Mladenu Žižoviću u sredu, Kragujevčani upućuju poruke saučešća

Komemoracija Mladenu Žižoviću u sredu, Kragujevčani upućuju poruke saučešća

Glas Šumadije pre 54 minuta
Tragičan kraj mladog fudbalskog stručnjaka

Tragičan kraj mladog fudbalskog stručnjaka

RTK pre 39 minuta
Selektor košarkaša Srbije Dušan Alimpijević odredio stručni štab

Selektor košarkaša Srbije Dušan Alimpijević odredio stručni štab

RTS pre 19 minuta
Tanjgina trenerska solidarnost: "Blagojević je smenjen na pravdi boga, ništa nismo naučili..."

Tanjgina trenerska solidarnost: "Blagojević je smenjen na pravdi boga, ništa nismo naučili..."

Sportske.net pre 48 minuta
Zvezda: Karter pušten na kućno lečenje, Grejem i Nvora počeli da treniraju, Rivero i Bolomboj na terapijama

Zvezda: Karter pušten na kućno lečenje, Grejem i Nvora počeli da treniraju, Rivero i Bolomboj na terapijama

RTV pre 20 minuta