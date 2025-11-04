Nepoznanica: Đoković dobio rivala u četvrtfinalu

Portugalski teniser Nuno Boržeš plasirao se u četvrtfinale turnira u Atini.

Trenutno 46. teniser sveta je opravdao ulogu favorita u okršaju protiv Eliota Spicirija uz nešto veće probleme (2:1). Boržeš je trijumfovao posle preokreta, a nakon dva sata tenisa po setovima je bilo 5:7, 6:3, 6: Iako je Portugalac imao dve brejk lopte već u prvom gemu Amerikanca, biće kažnjen za ono što je propustio. Otišao je prvi set na razliku, gde je Nuno prvi servirao i pretrpeo brejk u trenucima kada se "lomilo". Spiciri je to iskoristio i poveo u setovima,