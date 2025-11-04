Nepoznanica: Đoković dobio rivala u četvrtfinalu

B92 pre 11 minuta
Nepoznanica: Đoković dobio rivala u četvrtfinalu

Portugalski teniser Nuno Boržeš plasirao se u četvrtfinale turnira u Atini.

Trenutno 46. teniser sveta je opravdao ulogu favorita u okršaju protiv Eliota Spicirija uz nešto veće probleme (2:1). Boržeš je trijumfovao posle preokreta, a nakon dva sata tenisa po setovima je bilo 5:7, 6:3, 6: Iako je Portugalac imao dve brejk lopte već u prvom gemu Amerikanca, biće kažnjen za ono što je propustio. Otišao je prvi set na razliku, gde je Nuno prvi servirao i pretrpeo brejk u trenucima kada se "lomilo". Spiciri je to iskoristio i poveo u setovima,
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Stefan i Tara prekinuli Novakovu konferenciju: "Da li vas dvoje imate nešto da me pitate?"

Stefan i Tara prekinuli Novakovu konferenciju: "Da li vas dvoje imate nešto da me pitate?"

Mondo pre 56 minuta
Novak plakao kao kiša posle pobede u Atini: Đokovića slomio emotivan snimak - nije mogao da zaustavi suze

Novak plakao kao kiša posle pobede u Atini: Đokovića slomio emotivan snimak - nije mogao da zaustavi suze

Kurir pre 45 minuta
VIDEO Jelena sa decom prekinula Novakovu konferenciju: Hit scena u Atini, ovako je reagovao Đoković

VIDEO Jelena sa decom prekinula Novakovu konferenciju: Hit scena u Atini, ovako je reagovao Đoković

Nova pre 35 minuta
Novak Đoković video ispruženu ruku deteta, želja mališana topi srca, a najveći svih vremena je uslišio

Novak Đoković video ispruženu ruku deteta, želja mališana topi srca, a najveći svih vremena je uslišio

Telegraf pre 16 minuta
Novak Đoković saznao rivala u četvrtfinalu Atine: Nuno sprečio iznenađenje i ide na megdan Srbinu!

Novak Đoković saznao rivala u četvrtfinalu Atine: Nuno sprečio iznenađenje i ide na megdan Srbinu!

Telegraf pre 11 minuta
"Ne razumem zašto me to pitaju": Đoković progovorio o velikom problemu posle pobede

"Ne razumem zašto me to pitaju": Đoković progovorio o velikom problemu posle pobede

Mondo pre 1 sat
Novak: Svi Srbi vole Grčku, postoji duboka veza između naših naroda

Novak: Svi Srbi vole Grčku, postoji duboka veza između naših naroda

Sportski žurnal pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TenisPortugalAtina

Sport, najnovije vesti »

(VIDEO) Suze Novaka Đokovića zbog snimka posle prvog trijumfa u Atini

(VIDEO) Suze Novaka Đokovića zbog snimka posle prvog trijumfa u Atini

Danas pre 16 minuta
Alimpijević „pao“ u Morači: Luda trojka domaćih izbacila iz „takta“ selektora Srbije (VIDEO)

Alimpijević „pao“ u Morači: Luda trojka domaćih izbacila iz „takta“ selektora Srbije (VIDEO)

Danas pre 46 minuta
(VIDEO) Novak Đoković posle prve pobede u „njegovoj“ Atini: „Još učim grčki, a osećam se zaista kao kod kuće“

(VIDEO) Novak Đoković posle prve pobede u „njegovoj“ Atini: „Još učim grčki, a osećam se zaista kao kod kuće“

Danas pre 1 sat
(VIDEO) Liga šampiona: Vanja Milinković-Savić i treći meč zaredom nije primio gol, Arsenal ubedljiv u gostima

(VIDEO) Liga šampiona: Vanja Milinković-Savić i treći meč zaredom nije primio gol, Arsenal ubedljiv u gostima

Danas pre 1 sat
Bogdan Bogdanović reagovao na provokacije na račun Dijane Hrke: „Bol majke ne sme biti predmet ruganja“

Bogdan Bogdanović reagovao na provokacije na račun Dijane Hrke: „Bol majke ne sme biti predmet ruganja“

Danas pre 1 sat