Agencija FoNet osudila napad na njenog novinara tokom izveštavanja sa skupa podrške Dijani Hrki

 Novinska agencija FoNet osudila je napad na novinara te agencije Marka Čonjagića kada je izveštavao sa skupa podrške Dijani Hrki, čiji je sin Stefan poginuo u padu nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, a ona štrajkuje glađu u blizi Doma Narodne skupštine u Beogradu.

Kako je naveo FoNet, a preneo list Danas, četvorica muškaraca od kojih su trojica bila maskirana, izašli su iz šatorskog naselja na Trgu Nikole Pašića oko 23 časa sinoć, napali su Čonjagića kod gradilišta u Kosovskoj ulici, a prvo su pokušali da ga uvuku u ograđeni prostor.

"Kada im to nije uspelo, udarali su ga, oborili i šutirali dok je bio na zemlji. Građani koji su svedočili napadu su dozivali policiju tražeći pomoć na napadnutog novinara. Prišao je pripadnik Žandarmerije kome je Čonjagić rekao da je samo prolazio kada je napadnut, žandarm mu je na to rekao da prođe dalje", naveo je FoNet.

Dodali su da je novinar Čonjagić bio u fluorescentnom prsluku sa press natpisom, a kada je prišao policajcima u civilu, koji su bili u blizini i zatražio da sačine zapisnik, oni su ga uputili u policijsku stanicu Stari grad uz objašnjenje da postupaju po drugom slučaju.

"Zahtevamo od nadležnih organa, policije i tužilaštva, da preduzmu odlučne mere protiv nasilnika i zaštite novinare koji izveštavju sa javnih skupova", naveo je FoNet.

