Poslanici pitali o štrajku glađu Dijane Hrke i šatorskom naselju ispred Skupštine

Poslanici Skupštine Srbije počeli su današnju sednicu postavljanjem pitanja i traženjem obaveštenja od nadležnih institucija, a najviše su govorili o štrajku glađu Dijane Hrke, koja štrajkuje ispred zgrade parlamenta, kao i šatorskom naselju sa pristalicama vlasti koje se nalazi na istom mestu.

Poslanik Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović pitao je predsednicu parlamenta, Vladu i ministre da li su obavešteni da ispred Skupštine štrajkuje Dijana Hrka, majka Stefana Hrke poginulog u padu nadstrešnice u Novom Sadu pre godinu dana.

Prema njegovim rečima, ona štrajkuje glađu, "zato što je korupcija u kojoj ste vi učestvovali ubila njeno dete".

"Moje pitanje je da li ste obišli tu ženu. Da li ste joj prišli i obećali joj bar da će njeni zahtevi biti ispunjeni", rekao je Grbović.

Pitao je i ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića zbog čega policija nije reagovala na provokacije upućene Dijani Hrki iz šatorskog naselja ispred Doma Narodne skupštine.

"Mi smo znali i odavno smo vam rekli da su vam ruke krvave. Sudeći po svemu što radite, vama su izgleda i duše krvave", ocenio je Grbović.

Na njegov komentar da se današnja sednica ne održava u normalnim uslovima, jer pored Hrke, štrajkuje glađu i "partijski vojnik", poslanik vladajuće SNS Uglješa Mrdić, predsednica parlamenta Ana Brnabić odgovorila da je Skupština "zasedala sve vreme i tokom (Prvog svetskog) rata, i na Krfu", kao i da će zasedati i sada, zato što je to Narodna skupština.

Poslanica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić pitala je sve članove Vlade, predsednika Srbije, predsednicu parlamenta - "da li su normalni".

"Pokušavate da poturite ovde lažne izmene zakona o biračkom spisku i leks specijalis za Generalštab, a zapravo vaš 'leks kriminalis', samo kako biste sakrili krvave tragove do vaše korupcije koja ubija i bezdušnosti koju pokazujete iz dana u dan", kazala je Tepić.

Dijana Hrka, prema njenim rečima, traži pravdu.

"A vi monstrumi joj se rugate ovde iz minuta u minut", kazala je Tepić.

Pitala je poslanice SNS da zamisli da je njihovo dete u pitanju, a poslanike SNS da zamisle da je to njihova majka.

"Gde je ovde empatija, gde je odgovornost? Još malo pa ćete vola početi da obrćete u ovom paramilitarnom brlogu koji ste napravili ispred Skupštine", rekla je Tepić.

Poslanik pokreta Mi - snaga naroda Aleksandar Pavić zatražio je da svi uhapšeni građani nakon incidenata na protestima u Beogradu u prethodnim danima, među kojima je i bivši košarkaš Vladimir Štimac - budu pušteni na slobodu.

"Ovo nije vezano za pravo, ovo je politika, i može se reći da su to politički zatvorenici. Ovo odvratno šatorsko naselje je uvreda i provokacija. Dok god je ono tu, ne samo da narušava dostojanstvo državnih institucija - i Skupštinu Srbije, i Predsedništvo, i Skupštinu grada - to je rasadnik provokacija. Svi kojima to smeta, zaslužuju da budu na slobodi", kazao je Pavić

Ocenio je da će biti još uhapšenih zbog tog naselja, jer mnogi ne mogu da se pomire da se tako nešto nalazi u centru grada.

Poslanik stranke Srbija centar (SRCE) Stefan Janjić uputio je izvinjenje građanima što "imaju vlast koja ih ponižava, umesto da ih poštuje".

"Izvini što imaš predsednika koji se ponaša kao da mu ovaj narod smeta, izvini što ti najgori kroje sudbinu, izvini što imaš vlast koja mrzi svoje građane i kojoj nije stalo do života njenih građana, koja ih posmatra kao novac, brojke i glasove", ocenio je Janjić.

Uputio je izvinjenje i što građani imaju vlast "koja se ruga majci (Dijani Hrki), kojoj je ista ta vlast ubila sina".

"Ovo je najmračnije doba u istoriji u ovoj zemlji i pokazalo se da za vas, ovu vlast, dno ne postoji i da idete samo dublje", naveo je Janjić.

Poslanica Irena Živković ukazala je na loše stanje u bolnici u Boru, posebno jer je to grad u kome je veliko zagađenje vazduha koje utiče na stanovnike.

"Zarad čega se žrtvuju životi ljudi u manjim gradovima?", pitala je Živković.

I ona je zatražila da se isključi "svadbarska muzika" koja dolazi iz šatorskog naselja sa pristalicama vlasti, naspram Dijane Hrke.

Poslanik pokreta Mi - Glas iz naroda Dragan Stanojević pitao je koliko Srbija zarađuje od izvoza oružja.

"Ako želimo da dobijemo najpovoljnije cene gasa (od Rusije), sigurno će biti pitanje i isporuka naoružanja Ukrajini, kojom se, na žalost, ubijaju ruski vojnici", kazao je Stanojević.

Pitao je i gde se dobijaju dozvole za postavljanje šatora, navodeći da bi ta poslanička grupa možda postavila šatore ispred bombardovanog Generalštaba gde je planirana izgradnja hotela.

"Ili da se sklone svi, ili da svako radi šta hoće. Ovo izaziva revolt i sukobe", kazao je Stanojević.

Na današnjoj sednici ne učestvuje više opozicionih poslaničkih grupa, među kojima su Demokratska stranka, Ekološki ustanak, koalicija Nada, kao i pojedini opozicioni poslanici, od kojih pojedini navode da im je danas mesto uz Dijanu Hrku, majku Stefana Hrke koji je poginuo u padu nadstrešnice u Novom Sadu, koja štrajkuje glađu nedaleko od zgrade parlamenta.

Nakon pitanja, poslanici će započeti rad prema dnevnom redu na kom će se, između ostalog, naći izmene i dopune Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, kao i "leks specijalis" za zgradu Generalštaba u Beogradu, oštećenu u NATO bombardovanju 1999. godine.

Poslanici danas započinju raspravu o Zakonu o biračkom spisku i leks specijalisu za Generalštab

Sednica skupštine Srbije, na čijem će se dnevnom redu, između ostalog, naći izmene i dopune Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, kao i "leks specijalis" za zgradu Generalštaba u Beogradu, oštećenu u NATO bombardovanju 1999. godine, zakazana je za danas u 10 časova.

Prva od osam tačaka dnevnog reda je predlog izmena i dopuna Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, koji dolazi godinu i po dana od preporuka ODIHR-a i pregovora vlasti, nevladinih organizacija i opozicije, koja je u jednom trenutku napustila taj proces i najavila da neće podržati predložene izmene.

Zakon je skupštini podneo poslanik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić, koji je u petak započeo štrajk glađu ispred zgrade parlamenta, te nije jasno da li će prisustvovati sednici i obrazlagati predložene izmene i dopune tog zakona. Druga tačka dnevnog reda biće predlog Zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske, odnosno "leks specijalisa" za zgradu Generalštaba arhitekte Nikole Dobrića. Stručnjaci i opozicija upozoravaju da se time priprema rušenje nekadašnjeg Generalštaba, zaštićenog kulturnog dobra, kako bi na tom mestu bio izgrađen hotelski kompleks Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa, kao i da se sam Generalštab u Zakonu tretira kao ruševina - bez spomeničkih svojstava. Predlagači zakona - grupa od 110 narodnih poslanika, sa druge strane tvrdi da predloženi "leks specijalis" predviđa podizanje spomen obeležja "koje bi obezbedilo očuvanje kulturnog nasleđa". "Imajući u vidu odredbe Ustava Srbije, pravno je moguće donošenje ovog posebnog zakona, kojim bi realizacija projekta bila uređena na delimično drugačiji način od opštih propisa, a bez narušavanja osnovnih principa propisanih drugim zakonima i zakonitosti", navodi se u obrazloženju predloženog zakona. Tužilaštvo za organizovani kriminal trenutno vodi istragu o zloupotrebama službenog položaja i falsifikovanoj dokumentaciji kojom je prvobitno ukinuta zaštita nad zgradama Generalštaba, a među osumnjičenima su čelnici republičkog i gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, kao i v.d. sekretarka u ministarstvu kulture. Na dnevnom redu parlamenta biće i izmene Zakona o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju, kao i predlozi Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima i Zakona o stavljanju na tržište drveta i drvnih proizvoda. Poslanici će raspravljati i o potvrđivanju sporazuma o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša između vlada Srbije i Svete Lucije, ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i običnih pasoša između vlada Srbije i Benina, kao i sporazumu o saradnji u oblasti bezbednosti i javnog reda između vlada Srbije i Ekvatorijalne Gvineje.

(Beta, 04.11.2025)