Komadant KFOR-a se sastao sa mitropolitom raško-prizrenskim Teodosijem

Danas pre 16 minuta  |  Danas Online
U Gračanici je danas održan sastanak između komandanta KFOR-a, Ozkana Ulutaša i Mitropolita Teodosija, saopštio je KFOR.

Kako su naveli, cilj sastanka je bio da se razmene stavovi o aktuelnim društvenim i verskim pitanjima na Kosovu. U saopštenju su istakli da KFOR nastavlja da sprovodi svoj mandat zasnovan na Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN, „doprinosеći bezbednom i sigurnom okruženju za sve na Kosovu i obezbeđujući slobodu kretanja“. Takođe su naveli da misija deluje u bliskoj koordinaciji sa Kosovskom policijom i EULEX-om, u skladu sa njihovim bezbednosnim ulogama.
Ključne reči

KosovoUNKFORSavet bezbednosti UNSavet bezbednostiRezolucija 1244

