ZLF i PSG o izveštaju EK: Jasno ukazano da je Srbija oteta država od strane vlasti

Predstavnici Zeleno levog front (ZLF) i Pokreta slobodnih građana (PSG) su danas ocenili da je novi izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u evrointegracijama diplomatskim i birokratskim rečnikom ukazao da je Srbija oteta država od strane njenih vlasti i da je taj izveštaj jedan od najoštrijih do sada.

Oni su na konferencije za novinare u Skupštini Srbije ocenili da se iz tog izveštaja jasno vidi da je za to odgovorna vladajuća Srpska napredna stranka.

Šef delegacije EU u Beogradu Andreas fon Bekerat predao je ranije danas predsednici Parlementa Ani Brnabić izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u evrointegracijama.

Kopredsednik ZLF Radomir Lazović je kazao da je do tog izveštaja došlo nakon što je prošlog meseca u Evrpskom parlamentu u Strazburu usvojena jedna od oštrijih rezolucija o Srbiji, te ocenio da se iz izveštaja EK o napretku može videti promena izvršene vlasti EU prema zvaničnikom Beogradu.

"Nakon rezolucija Evropskog parlamenta, vidimo da je tu promenu napravila i izvršna vlast EU", kazao je on.

Zahvalio je Evropskoj komesarki za proširenje Marti Kos na tome što je pokazala pravu političku volju da se više ne okreće glava od onoga što se dešava u Srbiji.

Kazao je i da se u izveštaju kritikuje stanje u oblasti vladavine prava, pravosuđa i slobode medija, te nivo usaglašenosti spoljne politike Beograda sa politikom EU.

Prema njegovim rečima potpuno je očekivano da Brnabić pokuša da ukaže samo na pozitivne stvari iz tog izveštaja, ali i da se ni jednom rečju ne osvrne na ono što se dešava na ulicama Srbije.

Rekao je i da je ambasador EU danas u Skupštinu doveden kroz sporedni ulaz, da ne bi video Ćacilend i batinaše... te da i to dosta govori o stanju stvari u Srbiji.

Predsednik PSG Pavle Grbović se saglasio sa stavovima kopredsednika ZLF te ukazao da je do izveštaja došlo dok se građani Srbije u proteklih više od godinu dana bore za pravdu i za slobodu.

Grbović je ocenio i da izveštaj pokazuje da je vlast odgovorna za loše stanje u Srbiji u nizu oblasti, uključujući vladavinu pravu i slobodu medija.

Smatra da izveštaj ukazuje i da su neki od komšija, poput Crne Gore i Albanije, daleko bolje kotirani od Srbije, a kao odgovornog za to je označio zvanični Beograd.

Ocenio je i da izveštaj pokazuje da je građanima Srbije u borbi za slobodu i pravdu pravi saveznik EU.

Video materijal dostupan OVDE.

(Beta, 04.11.2025)