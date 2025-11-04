Vučić: Od 1. januara sledi povećanje plata od 5,1 odsto

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je povećanja plata i penzija gostujući u emisiji "Ćirilica" na TV Prva.

"Pogledajte prosvetne radnike, povećali smo plate početkom godine 8 posto, prosvetarima 11 posto. Niko nije hteo da sluša, hteli su da uđu u revoluciji. Povećali smo za još 5 posto u martu, pa još 5 posto u oktobru. Od početka godine MMF nam je dozvolio da idemo do 4 posto. Penzije će biti 12,2 uvećanje od decembra. Ukupno 24,4 posto ide kumulativno povećanje penzionerima od početka godine. Povećanje plata u javnom sektoru umesto 4 posto koliko dozvoljava MMF, biće