Kušner se povlači iz projekta Generalštab, ali može da traži odštetu: Šta kaže ugovor

Firma Džareda Kušnera, Affinity Partners, potvrdila je za Volstrit žurnal da se povlači iz projekta Generalštab.

Kako su naveli, to rade iz poštovanja prema narodu Srbije i Beogradu jer „značajni projekti treba da ujedinjuju, a ne da dele“. Da li je to učinjeno nakon što je Tužilaštvo za organizovani kriminal podnelo optužni predlog protiv ministra kulture Nikole Selakovića ili je taj događaj samo kap koja je prelila ionako punu čašu protivljenja dela javnosti ovom projektu, ostaje zasad nerazjašnjeno. Ali, ono što je važnije jeste šta piše u ugovoru s američkom kompanijom. I