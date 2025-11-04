Vučić: "Rusi su počeli da razgovaraju sa nekim o rešenju za NIS. Dobro je, ističe nam vreme"

Blic pre 4 sati
Vučić: "Rusi su počeli da razgovaraju sa nekim o rešenju za NIS. Dobro je, ističe nam vreme"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da su se, kako je rekao, "ruski partneri i prijatelji angažovali i počeli da razgovaraju sa nekim o rešenju za NIS".

- Teško je, ali krenuli su, angažovali su se naši ruski partneri i prijatelji. Vidim da razgovaraju sa nekim drugima, ne mogu ja o tome da govorim, ali vidim da sa nekima razgovaraju oko raznih rešenja. Hvala im na tome, dobro da razgovaraju, jer nam ističe vreme - rekao je Vučić gostujući u emisiji Ćirilica na TV Prva. Vučić je rekao da čezne za tim da se završi to oko NIS-a, da bi mogao da se posveti drugim stvarima. I nervozan sam zbog toga svakog dana, dodao je
Aleksandar Vučić

