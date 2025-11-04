Vučić: Službe jure dvojicu snajperista već tri dana, za koje se zna ko su im mete i odakle im novac…

Danas pre 4 sati  |  Danas Onlline
Nisam ja proglasio pobedu nad obojenom revolucijom, nemate u čemu da pobedite… Rekao sam samo da obojena revolucija nije uspela…, izjavio je predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, u emisiji Ćirilica kod autora Milomira Marića, koja se od večeras emituje na TV Prva, umesto na TV Hepi.

Predsednik Srbije je ponovio da je najveći ikada organizovan skup u Novom Sadu, povodom godišnjice od pada nadstrešnice u Novom Sadu, a koji je imao komemorativni karakter, bio debakl. Naveo je da je zbog toga 20 odsto ljudi u Srbiji apsolutno razočarano jer su mislili da je samo pitanje trenutka kada će da preuzmu vlast i novac u Srbiji. Nije to pitanje samo poigravanja sa nesrećama… Ja razumem ovu decu… Klinci, revolt…, svest da hoće da menjaju svet… Ali, ne mogu
Vučić: "Rusi su počeli da razgovaraju sa nekim o rešenju za NIS. Dobro je, ističe nam vreme"

Blic pre 3 sata
Tepić: Kako da ne budemo ovde? Svaki normalan čovek treba da bude uz ovu majku i ženu

Danas pre 39 minuta
Pavle Grbović: Evropa je prirodno uporište Srbije

Danas pre 54 minuta
Vučić: Ceo postupak zbog Generalštaba se vodi jer je stigao nalog spolja da Srbija ne sme da uspostavi bolje odnose sa…

Danas pre 3 sata
Vučić: "Rusi su počeli da razgovaraju sa nekim o rešenju za NIS. Dobro je, ističe nam vreme"

Blic pre 3 sata
Vučić: Službe jure dvojicu snajperista već tri dana, za koje se zna ko su im mete i odakle im novac…

Danas pre 4 sati