Naprednjaci pune Ćacilend, sutra veliki skup u Beogradu: Stigle kvote po mestima širom Srbije

Srpska napredna stranka mobilisala je svoje članstvo i simpatizere pozivajući ih da sutra od 17 časova svi budu u Ćacilendu u Beogradu.

Pozivi se dele na SNS vajber grupama, a po mestima i opštinama raspoređene su kvote. Navodno, skup u Novom Sadu za sada je otkazan. Kvote za lokalne naprednjake, koliko moraju prikupiti ljudi su, saznajemo iste kao i za miting koji je trebao biti održan u Novom Sadu, samo se autobusi preusmeravaju u Beograd. – Pravimo veliki miting u Beogradu u sredu (prekosutra). Treba da budemo ispred Narodne skupštine u 17 časova. Ljude koje ste spremali za Novi Sad odmah ili