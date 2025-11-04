Nikad oštriji izveštaj Evropske komisije o režimu u Srbiji: Institucije pod kontrolom režima, izbori neregularni, mediji zarobljeni

Danas pre 22 minuta  |  Nova.rs
Nikad oštriji izveštaj Evropske komisije o režimu u Srbiji: Institucije pod kontrolom režima, izbori neregularni, mediji…

Evropska komisija objaviće danas tokom dana izveštaj o napretku Srbije ka Evropskoj Uniji.

Iako je vlast deklarativno za članstvo u EU, navodeći to kao svoj „strateški cilj“, u dokumentu koji je Nova.rs imala na uvid, a koji će danas biti prezentovan, navodi se da Srbija beleži dramatičan pad u oblasti vladavine prava, slobode medija i borbe protiv korupcije, uz ocenu da su institucije faktički pod partijskom kontrolom. Izveštaj koji pokriva period od juna 2024. do maja 2025. godine, prema oceni brojnih evropskih diplomata, najdirektniji udar na Vučićevu
