Tepić: Kako da ne budemo ovde? Svaki normalan čovek treba da bude uz ovu majku i ženu

Danas pre 38 minuta  |  Milica Sretenović
Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić izjavila je da je prisustvo građana uz Dijanu Hrku, koja štrajkuje glađu, „čin saosećanja i moralne obaveze“, ističući da se ne može ostati po strani „dok vlast ruganjem i bešćutnošću gazi tuđu bol“. „Kako da ne budemo ovde? Svaki normalan čovek koji može, treba da bude uz ovu majku i uz ovu ženu kojoj nije ostalo ništa drugo“, rekla je Tepić za Danas, dodajući da je „užas onoga što rade u tom takozvanom
Danas pre 38 minuta
