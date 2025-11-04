Radnik iz Rumunije preminuo nakon urušavanja srednjovekovne kule u Rimu

Radnik iz Rumunije koji je satima bio zarobljen pod ruševinama nakon delimičnog urušavanja srednjovekovne kule u Rimu, preminuo je u bolnici, nedugo pošto su ga spasioci izvukli, javlja Guardian. "Izražavam duboko saučešće i žaljenje, u svoje ime i u ime vlade, zbog tragičnog gubitka Oktaja Stroičija, radnika koji je stradao u urušavanju kule Torre dei Conti u Rimu. U ovom trenutku neopisive patnje, stojimo uz njegovu porodicu i kolege", navela je italijanska