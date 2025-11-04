Radnik iz Rumunije preminuo nakon urušavanja srednjovekovne kule u Rimu

Euronews pre 18 minuta  |  Autor: Guardian
Radnik iz Rumunije preminuo nakon urušavanja srednjovekovne kule u Rimu
Radnik iz Rumunije koji je satima bio zarobljen pod ruševinama nakon delimičnog urušavanja srednjovekovne kule u Rimu, preminuo je u bolnici, nedugo pošto su ga spasioci izvukli, javlja Guardian. "Izražavam duboko saučešće i žaljenje, u svoje ime i u ime vlade, zbog tragičnog gubitka Oktaja Stroičija, radnika koji je stradao u urušavanju kule Torre dei Conti u Rimu. U ovom trenutku neopisive patnje, stojimo uz njegovu porodicu i kolege", navela je italijanska
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Preminuo radnik izvučen iz ruševina Kontijeve kule u Rimu

Preminuo radnik izvučen iz ruševina Kontijeve kule u Rimu

Nova pre 1 sat
Preminuo radnik koji je više od 11 sati bio zarobljen u ruševinama Kontijeve kule u Rimu

Preminuo radnik koji je više od 11 sati bio zarobljen u ruševinama Kontijeve kule u Rimu

N1 Info pre 1 sat
Preminuo radnik koji je bio zarobljen ispod urušene srednjovekovne kule u centru Rima

Preminuo radnik koji je bio zarobljen ispod urušene srednjovekovne kule u centru Rima

Nedeljnik pre 1 sat
Stradao radnik u obrušavanju Kontijeve kule u Rimu

Stradao radnik u obrušavanju Kontijeve kule u Rimu

Vesti online pre 1 sat
Radnik 11 sati bio zatrpan ispod kule u rimu, izvučen i onda mu stalo srce! Rumuna uzalud hitno prevezli u bolnicu, umro…

Radnik 11 sati bio zatrpan ispod kule u rimu, izvučen i onda mu stalo srce! Rumuna uzalud hitno prevezli u bolnicu, umro uprkos pokušajima reanimacije (video)

Kurir pre 1 sat
Umro radnik koji je više od 11 sati bio pod ruševinama Kontijeve kule u Rimu

Umro radnik koji je više od 11 sati bio pod ruševinama Kontijeve kule u Rimu

Danas pre 1 sat
Preminuo radnik zarobljen ispod ruševina srednjovekovne kule u Rimu

Preminuo radnik zarobljen ispod ruševina srednjovekovne kule u Rimu

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RimGuardianRumunija

Svet, najnovije vesti »

Kipar za "neku vrsta NATO-a ili OEBS-a Bliskog istoka"

Kipar za "neku vrsta NATO-a ili OEBS-a Bliskog istoka"

RTV pre 3 minuta
Vanredna situacija u nuklearnoj elektrani Kozloduj u Bugarskoj

Vanredna situacija u nuklearnoj elektrani Kozloduj u Bugarskoj

N1 Info pre 48 minuta
Preminuo Kim Jong Nam, bivši ceremonijalni šef države Severne Koreje

Preminuo Kim Jong Nam, bivši ceremonijalni šef države Severne Koreje

N1 Info pre 42 minuta
Tunel od Čukotke do Aljaske: Projekat vredan do 15 milijardi evra

Tunel od Čukotke do Aljaske: Projekat vredan do 15 milijardi evra

Sputnik pre 28 minuta
“Možemo da uništimo zemlju 150 puta!” Tramp objavio sa čim SAD raspolažu!

“Možemo da uništimo zemlju 150 puta!” Tramp objavio sa čim SAD raspolažu!

Vesti online pre 23 minuta