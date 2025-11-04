Preminuo radnik izvučen iz ruševina Kontijeve kule u Rimu

Radnik koji je bio zatrpan ispod ruševina nakon urušavanja dela Kontijeve kule u centru Rima, preminuo je u bolnici „Umberto I“, saopštili su jutros zdravstveni izvori.

Reč je o Oktaju Strojičiju, koji je bio zatrpan oko 11 sati, pre nego što su ga vatrogasci uspeli izvući iz ruševina, prenela je agencija Ansa. Njegovo stanje je od početka ocenjeno kao kritično. Doživeo je srčani zastoj odmah po dolasku Hitne pomoći, a uprkos stabilizaciji i prevozu u bolnicu, lekari nisu uspeli da ga spasu. U akciji spasavanja učestvovalo je oko 140 vatrogasaca. Tokom intervencije dogodila su se dva odvojena urušavanja, u razmaku od nešto više od