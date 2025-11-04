Stradao radnik u obrušavanju Kontijeve kule u Rimu

Vesti online pre 4 sati  |  Fonet (A. S.)
Stradao radnik u obrušavanju Kontijeve kule u Rimu

Radnik koji je više od 11 sati bio zarobljen pod ruševinama Kontijeve kule (Torre dei Conti) u centru Rima preminuo je nakon što su ga spasioci izvukli i prevezli u bolnicu, javili su italijanski mediji.

Rimski vatrogasci izvukli su ga u ponedeljak kasno uveče, a u bolnicu Umberto I stigao je u kardiorespiratornom zastoju i preminuo je uporkos pokušajima reanimacije, navodi agencija ANSA. Deo pročelja kule, izgrađene u 9. a proširene u 13. veku nedaleko Carskih foruma i Koloseuma, urušio se u ponedjeljak ujutro, uz oblak prašine i zatrpa radnike na gradilištu. Trojica su radnika evakuisana. Poslednji, 66-godišnji rumunski državljanin, ostao je zarobljen pod
