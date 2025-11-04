Zelenski za Euronews: Tramp podržava Ukrajinu kao buduću članicu EU, mislim da članstvo mora biti punopravno i kompletno

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija
Zelenski za Euronews: Tramp podržava Ukrajinu kao buduću članicu EU, mislim da članstvo mora biti punopravno i kompletno

U Briselu se danas održava Samit o proširenju u organizaciji Euronewsa, koji je ugostio vodeće lidere EU i zemalja kandidata koji razgovaraju o budućnosti evropskih integracija.

U ekskluzivnom intervjuu za Euronews, sa tajne lokacije blizu Pokrovska, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski otkrio je da je Donald Tramp lično potvrdio podršku ukrajinskom članstvu u EU i obećao da će učiniti sve što je u njegovoj moći da spreči blokadu Viktora Orbana. "Razgovarali smo o eventualnoj blokadi nekih tačaka od strane Viktora Orbana i zamolio sam predsednika Trampa da nam pomogne – rekao je da će uraditi sve što je u njegovoj moći", poručio je
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Vučić u Briselu: Samit o proširenju EU prilika za Srbiju da izloži stavove, da se naš glas čuje

Vučić u Briselu: Samit o proširenju EU prilika za Srbiju da izloži stavove, da se naš glas čuje

RTS pre 20 minuta
Vučić sa Koštom: Od EU očekujem jasne signale u pogledu politike proširenja

Vučić sa Koštom: Od EU očekujem jasne signale u pogledu politike proširenja

NIN pre 20 minuta
Vučić se sastao sa Antoniom Koštom u Briselu

Vučić se sastao sa Antoniom Koštom u Briselu

Sputnik pre 45 minuta
Vučić: Samit o proširenju EU prilika za Srbiju da izloži stavove, da se naš glas čuje

Vučić: Samit o proširenju EU prilika za Srbiju da izloži stavove, da se naš glas čuje

RTV pre 1 sat
Predsednik Srbije u Briselu na Samitu o proširenju EU

Predsednik Srbije u Briselu na Samitu o proširenju EU

RTK pre 1 sat
U Briselu počeo Samitu o proširenju EU, učestvuje predsednik Vučić

U Briselu počeo Samitu o proširenju EU, učestvuje predsednik Vučić

RTK pre 1 sat
U Briselu počeo Samit o proširenju Evropske unije, učestvuje predsednik Srbije

U Briselu počeo Samit o proširenju Evropske unije, učestvuje predsednik Srbije

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaBriselEUDonald TrampeuronewsRat u UkrajiniVladimir Zelenskivolodimir zelenski

Politika, najnovije vesti »

N1 direktno: "Ko ne može da vlada sobom..."

N1 direktno: "Ko ne može da vlada sobom..."

N1 Info pre 49 minuta
Đurić povodom incidenta u Splitu: Nadležni organi da reaguju

Đurić povodom incidenta u Splitu: Nadležni organi da reaguju

RTV pre 5 minuta
U Skupštini završen razgovor sa predloženim kandidatima za članove Saveta REM-a

U Skupštini završen razgovor sa predloženim kandidatima za članove Saveta REM-a

RTV pre 9 minuta
Skupština Srbije: Rasprava o biračkom spisku i leks specijalisu za Generalštab

Skupština Srbije: Rasprava o biračkom spisku i leks specijalisu za Generalštab

RTV pre 54 minuta
VJT traži identifikaciju osoba koje su Mrdiću uputile pretnje smrću

VJT traži identifikaciju osoba koje su Mrdiću uputile pretnje smrću

RTV pre 45 minuta