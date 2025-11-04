Zelenski za Euronews: Tramp podržava Ukrajinu kao buduću članicu EU, mislim da članstvo mora biti punopravno i kompletno

U Briselu se danas održava Samit o proširenju u organizaciji Euronewsa, koji je ugostio vodeće lidere EU i zemalja kandidata koji razgovaraju o budućnosti evropskih integracija.

U ekskluzivnom intervjuu za Euronews, sa tajne lokacije blizu Pokrovska, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski otkrio je da je Donald Tramp lično potvrdio podršku ukrajinskom članstvu u EU i obećao da će učiniti sve što je u njegovoj moći da spreči blokadu Viktora Orbana. "Razgovarali smo o eventualnoj blokadi nekih tačaka od strane Viktora Orbana i zamolio sam predsednika Trampa da nam pomogne – rekao je da će uraditi sve što je u njegovoj moći", poručio je