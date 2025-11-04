Kendrik Nan pred zvezdu: „Oni su brz tim, dobro poznajemo njihove igrače!“

Dolaze desetkovani u glavni grad Srbije! U okviru 9. kola, Crvene zvezda u sredu dočekuje Panatinaikos, u već rasprodatoj Beogradskoj areni.

Uoči duela u Beogradu, glavni igrač grčkog tima – Kendrik Nan je rekao: „Imamo dovoljno igrača i poverenje u momke koji igraju u našem timu, tako da ćemo izaći tamo i obaviti svoj posao. Samouvereni smo, biće teška utakmica, ali smo spremni za nju i moramo pronaći način da pobedimo. Oni su brz tim, dobro poznajemo njihove igrače. Imali smo nedelju dana za pripremu" – kazao je Nan.